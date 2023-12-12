Çiftçilerin zorlu mesaisi... Malazgirt'te tüm engellere rağmen hasat devam ediyor
Muş’ta bataklığa dönen tarlada zorlu hasat.
Muş'un Malazgirt ilçesinde, günlerdir etkili olan yağışlardan dolayı bataklığa dönen pancar tarlasında çiftçilerin zorlu mesaisi devam ediyor.Kış mevsiminin sert yüzünü göstermeye başladığı Malazgirt ilçesinde çiftçiler, yağmur ve kar yağışına rağmen ürünlerini toplamaya devam ediyor. Yağışların etkili olduğu Malazgirt'te, bataklığa dönen tarlada pancarı sökmeye çalışan ve tarlada mahsur kalan pancar yüklü traktöre yardıma gelen traktörün oluşturduğu görüntüler ise çiftçiliğin zorluğunu gözler önüne serdi.
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