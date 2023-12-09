Sakarya'da hasat başladı: 47 milyon kökün 39 milyonu İstanbul'a gönderiliyor...

Yayınlanma: 09.12.2023 - 16:54

Güncelleme: 09.12.2023 - 16:54

Bilecik'in Söğüt ve İnhisar ilçelerinde, Sakarya Havzası'ndaki tarla ve seralarda üretilen marullar hasat edilerek çevredeki büyükşehirlere gönderiliyor.

Mikroklima özelliğine sahip iki ilçede yetiştirilerek büyük çoğunluğu İstanbul'daki marketlere ve pazar esnafına gönderilen marulun üreticileri hasada başladı.

Söğüt'ün Sakarya Vadisi'ndeki Çaltı, Geçitli, Hamitabat, Yakacık ve Koyunlu köylerindeki seralarda işçiler, "yeşillik" mesaisi yapıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün verilerine göre, Bilecik'te yılda yaklaşık 4 bin 750 dekar alana marul ekiliyor. Yılda ortalama üretilen 47 milyon kök marulun 39 milyon kökü İstanbul'a gönderiliyor.

Müdürlük tarafından "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 150 çiftçiye destek sağlanarak sera örtüleri yenilendi. Ayrıca, il genelinde 350 çiftçiye 5 milyon marul fidesi hibe olarak dağıtıldı.

"HEM ÜRETİYORUZ HEM DE İSTİHDAMA KATKI VERİYORUZ"

Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine, Sakarya Havzası'nda başta marul olmak üzere kışlık sebze çeşitlerinin üretildiğini söyledi.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde kışlık sebze ihtiyacını büyük ölçüde karşıladıklarını belirten Yıldırım, "Marul sezonu başladı. Bölgedeki köylümüzün büyük çoğunluğu geçimini seracılıkla sağlıyor. Kış sezonunda da en fazla marul üretiyoruz." dedi.

Yıldırım, köyde üretilen marulun yüzde 70-80'ini İstanbul'a, kalanını ise Marmara Bölgesi'ndeki diğer illere, Ankara ve Eskişehir'e pazarladıklarını dile getirdi.

Muhtarlık olarak üretici ile alıcıyı buluşturup çiftçilere destek olduklarını anlatan Yıldırım, "Seralarda marul kesiminde ve yüklemede çalışmak için çevre illerden gelen işçileri de istihdam ediyoruz. Tabii nakliyecilerimiz de ürünü hallere götürerek para kazanıyor. Biz hem üretiyoruz hem de istihdama katkı veriyoruz. Gelen işçilerimizin barınmaları konusunda da yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretici Sedat Kara da 15 yıldır seracılıkla uğraştığını, bu sene 40 bin fide diktiklerini söyledi.

Hasat ettikleri marulu alıcılara toptan verdiklerini kaydeden Kara, işçi temini, kesim işlemi, paketleme ve nakliyenin tüccarlar tarafından yapıldığını anlattı.

Diyarbakır'dan gelerek marul tarlasında çalışan Devren Oruk da serada akrabalarıyla 15 kişi hem kesim hem de yükleme yaptıklarını, sabahın erken saatlerinde başlayıp günde 2-3 kamyona yüklenecek kadar marul hasat ettiklerini belirtti.