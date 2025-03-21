Yayınlanma: 21.03.2025 - 22:24

Güncelleme: 21.03.2025 - 22:24

Çiğdem Mater'in yaşamı araştırılıyor. Saraçhane'de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bahsettiği Çiğdem Mater'in neden tutuklandığı araştırılıyor. Peki, Çiğdem Mater kimdir? Çiğdem Mater neden tutuklu? İşte ayrıntılar...

ÇİĞDEM MATER KİMDİR?

Çiğdem Mater Utku'nun annesi gazeteci Nadire Mater, babası maden mühendisi Tayfun Mater. Yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi’nde medya sosyolojisi üzerine yüksek lisans eğitimini 2010 yılında tamamladı.

1997-2005 yılları arasında çevirmenlik, yapımcılık, muhabirlik yaptı.

2009-2010 arasında Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezinde koordinatörlük görevinde bulundu.

oplumdaki ayrımcılıkları konu edinen 2010 yapımı Çoğunluk adlı filmde yardımcı yapımcı, Kaan Müjdeci'nin yazıp yönettiği Sivas (2014) adlı filmde ortak yapımcı olarak yer aldı. 2015'te Ahu Öztürk'ün yönettiği Toz Bezi adlı filmin yapımcılığını üstlendi.

Kadın Kalbi ve Son Adım filmlerinin yapımcılığını Kara ve Çarpık Ev adlı filmlerin ortak yapımcılığını yürüttü. Çinli yönetmen Ai Weiwei'nin yönettiği İnsan Seli (2017) belgeseli ve Tunuslu yönetmen Mohamed Ben Attia’nın yönettiği Weldi (2018) filmlerinin de aralarında bulunduğu çeşitli uluslararası projelerde yürütücü yapımcılık yaptı.

ÇİĞDEM MATER NEDEN TUTUKLU?

Gezi Parkı davası nedeniyle Kasım 2018'de tutuklandı. 25 Nisan 2022'de Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.