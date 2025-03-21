Büyük Saraçhane buluşmasında 3. gün... Yüzbinler 'İmamoğlu' için bir arada! Özgür Özel: 'Tayyip Bey, TV izlerken elindeki kumandayı fırlatmışsın!'

Yayınlanma: 21.03.2025 - 20:24

Güncelleme: 21.03.2025 - 22:02

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının üçüncü gününde yüzbinlerce yurttaş tüm engellere rağmen Saraçhane Meydanı'nda bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart Çarşamba sabah saatlerinde başlatılan operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde bir dizi isim gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin İmamoğlu'nun İstanbul Sarıyer'deki evinde arama yaptığı, ardından da sağlık kontrolüne götürüldüğü öğrenildi.

100'den fazla kişiyi kapsadığı belirtilen operasyonun "Medya A.Ş. ihaleleri, kent uzlaşısı ve terör soruşturması" kapsamında gerçekleştirildiği aktarıldı. İmamoğlu hakkında iki ayrı soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Operasyon, İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diplomanın iptal edilmesinden bir gün sonra başladı.

Diploma süreci, ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanan İBB Başkanı'na son haftalarda açılan soruşturmaların ardından geldi.

ÖZEL'DEN 81 İLDE EYLEM ÇAĞRISI

Gözaltı gününden bu yana, yasaklara rağmen başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye'nin farklı noktasında eylem duyuruları yapıldı. CHP'nin İstanbul'daki buluşma noktası ise Saraçhane oldu.

Bugün sabah saatlerinde Beylikdüzü Belediyesi'nde konuşan Özel "Bütün Türkiye'yi 81 ilde, 973 ilçede akşam iftardan sonra, 20.30'dan sonra yapacağımız büyük mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum" dedi.

SARAÇHANE'DE ÜÇÜNCÜ AKŞAM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve onbinlerce kişi bugün yine Saraçhane'de bir araya geldi.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri de bu akşam Saraçhane'de toplandı.

Saraçhane'deki mitinge Halkın Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) dahil muhalif partiler ve sendikalar da katılıyor.

Üniversite öğrencileri de Beyazıt'ta başlattıkları protestonun ardından Saraçhane'ye ulaştı.

ÖZGÜR ÖZEL KALABALIĞA SESLENİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 21.00 itibarıyla yurttaşlara sesleniyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* İstanbul'un iradesine yapılan darbeye itiraz için buraya toplandığımızda, birbirimize söz vermiş, ant içmiştik. Çünkü biz bir miting değil sonuç almaya geliyoruz. Bu bir CHP mitingi değildir. Ancak isimlerini duyduğunuz, sloganlarını duyduğunuz, bir kaç gündür teker teker Ekrem Başkanla dayanışma ve demokrasiye sahip için buraya Saraçhane'ye yani İstanbul'a halkın iktidarının simge noktasına koşan tüm siyasi parti ve oluşumları ve özelikle gençlerimizin dahil olduğu tüm itiraz ve siyaset kurumlarını yürekten selamlıyorum. Hoş geldiniz.

* Biz Saraçhane'ye bir miting yapmaya değil, bir sonuç almaya geliyoruz. Üç gündür Saraçhane'deyiz, nerede olmamız gerekiyorsa orada olmamız gerektiği için Saraçhane'deyiz. Bundan yıllar önce hep birlikte Tayyip Erdoğan, 'Gezi Parkı'nı kesip yerine Toplu Kışlası yapacağım' deyip oradaki Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkıp yerine AVM yaptırmak istediğinde o gün nerede olmamız gerekiyordu? O gün Gezi'de, Taksim'de olmamız gerekiyordu. O gün oradaydık. And olsun ki Taksim'i geri alacağız, and olsun!

* Bugün, Saraçhane meydanı boşuna seçilmiş bir eylem alanı değildir. Saraçhane, İstanbulluların Ekrem İmamoğlu'na 2019 yılında Erdoğan'dan alıp artık İstanbul'un tepesinde helikopterle gezip Arap şeyhlerine kupalar süsü vermenden... Artık İstanbul'a karşı kent suçları işleyip Gökdelenler yaptırıp o kentin rantını yandaşına peşkeş çekmenden bıktım. Artık, satacak bir şey kalmayınca, Katarlılara vermek üzere güzelim İstanbul'a bir hançer çekip Kanal İstanbul yapmana izin vermeyeceğim.

"İMAMOĞLU ERDOĞAN'A HATTRICK YAPTI"

* Futbol konuşmayı bilen, 'ben futbolcuyum' diyen Tayyip Bey'e şunu söyleyelim; Ekrem İmamoğlu, Tayyip Bey'i 4 maçta da yendi, kümeye gönderdi. Tayyip Bey, güya yenilmez Tayyip Bey, partisinde hiç seçim kaybetmeyen Tayyip Bey Ekrem İmamoğlu'ndan ilk golü Beylikdüzü'nde yemişti, üstüne de Ekrem İmamoğlu ona burada hattrick yaptı.

* İşte bu hazımsızlık bugün de seçimlerin üstünden bir yıl geçmesine rağmen Ekrem Başkan'ın bileğini mertçe bükemeyeceğini gördüğü için yargı sopası eliyle bileğini kırmaya, bu binaya hileyle girmeye çalışmaktadır. Bunun için buraya kendine yakın bir kayyım atamak, bu binada işe girmiş 40 bine yakın her siyasi görüşten liyakatli pırıl pırıl gençleri atıp kendi gençlik kollarını yerleştirmek istiyor. Bunun için biz 19 Mart darbe girişiminden itibaren buradayız, Saraçhane'de nöbetteyiz, direnişteyiz. Burayı Erdoğan'ın kayyumuna vermeyeceğiz.

"TAKSİM'SE TAKSİM, ÇAĞLAYAN'SA ÇAĞLAYAN..."

* Yarın Ekrem Başkanımız Vatan Emniyet'ten alınıp Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüğünde ve tarih önünde yargılanmak değil, dünyanın en namuslu en çalışkan en kararlı siyasetçisine soru soranları cevaplarıyla yargılamak üzere Çağlayan'da olduğunda o zaman biz de Çağlayan'da olacağız. Günü geldiğinde nerede olmamız gerekiyorsa orada, ayrıla ayrıla değil birleşe birleşe omuz omuza direnerek orada olacağız. Yarın gelişmelere göre Saraçhane ise Saraçhane, Çağlayan ise Çağlayan, Vatan ise Vatan, Taksim ise Taksim!

* Bizi şu anda Türkiye'nin tüm televizyonlarının yanında tabii bunu destekleyenler canlı yayında, köstekleyenler yarın manipülasyon yapmak için dört gözle bizi izliyor. Ancak dünyanın bütün televizyonları, ajansları burada izlerken, biz içindeyiz. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyoruz ama dünya ve Türkiye görüyor ki Tayyip Erdoğan'ın istibdat, baskı, yasak rejimi sallanmaktadır, çökmek üzeredir.

* Ey Tayyip Erdoğan, 19 Mart darbesine kalkıştığın sabah beş gün süreyle İstanbul'da eylem yapmayı, yürüyüş yapmayı yasaklamış, 'kalkışanlar dağıtılacak' demiştin... Tayyip Bey, ilk gece bu meydanda 120 bin kişi vardı. 'Yarına yok' dedin, dün gece bu meydanda 160 bin kişi vardı. Dün TV izlerken elindeki kumandayı kırmışsın, yere atmışsın, fırlatmışsın!

"ERDOĞAN, İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ'NÜ GÖREVDEN ALMAZSAN HATIRIM KALIR!"

* O sırada ben 21 il 14 büyükşehir ve tüm Türkiye'de örgütümüzü belediyelerimizi eyleme davet ederken, demişsin ki 'İstanbul başta olmak üzere yarın akşam Özgür Özel'in çağrısıyla Saraçhane'de ve herhangi bir şehirde bir kalabalık toplanır eylem olursa o valiyi o emniyet müdürünü görevden alacağım' demişsin. Anadolu'yu tehdit ettin, bugün hiçbir ilde eylem olmayacak dedin, Tayyip Bey bak bugün burada 210 bin kişiyiz. Sayın Erdoğan, İçişleri Bakanı telefonunu bekliyor, İstanbul Valisi'ni İstanbul Emniyet Müdürü'nü görevden almazsan hatırım kalır! Ama performans ölçün buysa ne valine ne emniyet müdürüne kıyma. Çünkü değil yenileri, kendin gelsen İstanbul'a vali olsan yine toplanacağız. Ant olsun ki Saraçhane bizimdir, Vatan Emniyet bizimdir, Çağlayan bizimdir, Taksim bizimdir.

SARAÇHANE'DEKİ KİŞİ SAYISINI AÇIKLADI

* Arkadaşlarım söylüyor. Şu anda burada 300 bin kişi var. Yarın yiğidimizi Çağlayan'dan alacak mıyız? Ne bu meydan marjinaldir, ne de bu polis katildir. Marjinal olan Erdoğan'dır. Protesto anayasal bir haktır. Demokratlar cesur olur, protestoya saygılı olur. Ama diktatörler meydandan korkarlar. Erdoğan, sen bu meydandan korkuyorsan, sen de bir diktatörsün.

* Türkiye laiktir, laik kalacak! İstanbul Barosu'nu da geri alacağız.

NEVRUZ MESAJI

* Türklerin ve Kürtlerin Nevruz'unu kutluyorum. Barışın önünde eğiliyorum. Buradan, Ümit Özdağ, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Osman Kavala, Mine Özerden, Çiğdem Mater, Ahmet Özer, Rıza Akpolat, Alaattin Köseler, Resul Emrah Şahan ve Murat Çalık'ı selamlıyorum. Vatan'daki, Silivri'deki canları selamlıyorum.

AYRINTILAR GELECEK...