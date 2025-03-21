Saraçhane yolunda direniş ruhunu ateşleyen şarkılar

Yayınlanma: 21.03.2025 - 19:49

Güncelleme: 21.03.2025 - 19:49

Direniş, sadece meydanlarda değil, ruhumuzda da yankılanan bir mücadeledir. Bu şarkılar, birlik ruhunu yükseltecek, umudu ve direnci besleyecek. İşte Saraçhane’ye yürürken size eşlik edebilecek en güçlü şarkılar!

1. KUFİ - DUMAN

Duman'ın "Kufi" şarkısı, içsel bunalım ve kimlik arayışını derinlemesine işlerken toplumsal eleştiriler de sunuyor.

2. HER ŞEYİN FARKINDAYIM – BULUTSUZLUK ÖZLEMİ

Bulutsuzluk Özlemi, Akın Eldes ve Nazım Hikmet Korosu’nun da desteğiyle kaydettiği bu şarkıyla Gezi Parkı’na selam göndermişti.

3. ARİ BORAKAS - GAVURLAR

Ari Barokas'ın 2018 çıkışlı 'Lafıma Gücenme' albümünden eleştirel sözleriyle öne çıkan şarkısı.

4. OZBİ - ASİ

Çoğumuz Ozbi'yi Gezi Direnişi esnasında yaptığı, “Heeey… Direnişe gidiyorum bir çanta bir bez maske zulamda” sözlerini dilimize dolayan “Asi” şarkısıyla tanıyoruz.

5. PADİŞAHIM - PAPTİRCEM

Paptircem Padişahım adlı şarkısını 28 Nisan 2023 tarihinde müzik piyasasına sürdü. Padişahım şarkısı bugünlerde sosyal medyanın trend parçaları arasında yer aldı.

6. KARŞIYIM - SEZEN AKSU

Sezen Aksu’nun "Karşıyım" şarkısı, toplumsal olaylara, haksızlıklara ve dayatmalara karşı güçlü bir duruş sergileyen sözleriyle dikkat çekiyor. Sanatçının duyarlılığını ve isyanını yansıtan bu eser, dinleyicisine cesaret ve direnç aşılıyor.

7. YÜRÜ BRE HIZIR PAŞA - MENGENE

Alternatif/modern rock soundunun hakim olduğu, etnik müzikten beslenen bir tarza sahip olan Mengene, İnce Memed ve Yürü Bre Hızır Paşa’yla başlayan yolculuğuna, deyişlere ve türkülere yapacağı yeni yorumlar ve bestelerle devam ediyor.

8. ÇEMBER - YENİ TÜRKÜ

Murathan Mungan imzası taşıyan bu eser, Yeni Türkü’nün 1983 tarihli ''Akdeniz Akdeniz'' adlı albümünde yayınlanmıştır. “Ya dışındasındır çemberin/ Ya da içinde yer alacaksın” dizelerindeki çember, dönemin içinde bulunduğu siyasal ve sosyal özelliklerine ayna tutmaktadır.

9. PADİŞAH - SİBEL CAN

Sibel Can'ın 1997 yılında çıkardığı "Bu Devirde" adlı albümün hit parçası, "Padişah". Can'ın medyatiklik yarışında Hülya Avşar'la fena kapıştığı dönemlere denk gelen şarkı bu albümle beraber şarkıcının en popüler işlerinden biri oldu.

10. KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA - İLKAY AKKAYA

İlkay Akkaya'nın seslendirdiği bu şarkı, Alman şair Bertolt Brecht'in "Ya Hep Beraber Ya Da Hiçbirimiz" başlıklı şiirinden alınan bir alıntıdır. Bu şiir, Brecht'in "Halkın Ekmeği" adlı eserinde yer almakta olup, işçi eylemlerinde sıkça kullanılan bir ifade haline gelmiştir.

11. SARI SAÇLIM MAVİ GÖZLÜM - SELDA BAĞCAN

Selda Bağcan'ın seslendirdiği bu şarkı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan özlemi ifade eden bir Âşık Mahzuni Şerif türküsüdür.