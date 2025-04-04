Çiğdem Simavi kimdir? Çiğdem Simavi kaç yaşında, nereli?

Cemiyet dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Çiğdem Simavi'nin boykot edilen Espressolab isimli kahve zincirini ziyaret etmesi sosyal medyanın en fazla konuşulan olaylarından biri oldu. Peki, Çiğdem Simavi kimdir? Çiğdem Simavi kaç yaşında, nereli?

Çiğdem Simavi kimdir? Çiğdem Simavi kaç yaşında, nereli?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.04.2025 - 09:38

CHP'nin boykot ettiği firmaların başında gelen Espressolab adlı kahve zincirini Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi ziyaret etti. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada Çiğdem Simavi eleştiri konusu oldu. Peki, Çiğdem Simavi kimdir? Çiğdem Simavi kaç yaşında, nereli?

ÇİĞDEM SİMAVİ KİMDİR?

Hangi tarihlerde dünyaya geldiği bilinmeyen Çiğdem Simavi, 1957 yılında Türkiye'nin ünlü iş insanlarından Rahmi Koç ile evlenmiştir. Bu evlilikten dünyaya Mustafa, Ömer ve Ali Koç olmak üzere üç çocuğa sahip olmuştur. Çiğdem Simavi ve Rahmi Koç evliliği 1970'li yıllarda sona ermiştir.

ÇİĞDEM SİMAVİ EVLİ Mİ?

Rahmi Koç ile olan evliliği 1970'lerde sona eren Çiğdem Hanım, daha sonra Günaydın Gazetesi'nin eski sahibi Haldun Simavi ile evlenmiştir.


Etiketler: #Çiğdem Simavi #Ali Koç #kimdir?

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