Yayınlanma: 03.04.2025 - 12:12

Güncelleme: 03.04.2025 - 12:12

Oyuncular Rojda Demirer ve Alican Yücesoy, boykot yaptıkları gerekçesiyle X hesaplarının kapandığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Peki, Rojda Demirer kimdir, kaç yaşında, nereli? Rojda Demirer'in X hesabı neden kapatıldı?

ROJDA DEMİER KİMDİR?

Rojda Demirer, 12 Ağustos 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlıdır.

1988 yılında TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başladı. Bunu daha sonra TRT'de çocuk dizileri, program sunuculukları ve film, dizi ve çizgi film dublajları takip etti.

1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü kazandı. 2001 yılında mezun oldu.

2003-2008 yılları arasında Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev aldı.

ROJDA DEMİRER'IN YER ALDIĞI TV DİZİLERİ

2003 – Aşk Olsun | Rol: Ebru | Kanal D

2004 – Canım Benim | Rol: Demet | atv

2004 – Ağa Kızı | Rol: Biricik | Kanal D

2005 – Tadımız Kaçmasın | Rol: Eda

2006 – Yaşanmış Şehir Hikayeleri | Rol: Zeynep

2006 – Candan Öte | Rol: Görkem | Star TV

2006 – Hisarbuselik | Rol: Sema | TRT 1

2007-2008 – Sevgili Dünürüm | Rol: Ayperi | Star TV

2009-2010 – Melekler Korusun | Rol: Esin Kömürcü Tülek | Show TV

2010-2011 – Geniş Aile | Rol: Zeynep Meyveli | Kanal D / Star TV

2011-2012 – Elde Var Hayat | Rol: Elif | TRT 1

2012-2013 – Alev Alev | Rol: Alev | atv

2014 – Yedikule Hayat Yokuşu | Rol: Süreyya / Sultan | TRT 1

2015 – Acil Aşk Aranıyor | Rol: Ayla | Show TV

2016 – Kördüğüm | Rol: Neslihan | FOX

2017 – Adı Efsane | Rol: Seçil Karahan | Kanal D

2018-2019 – Çarpışma | Rol: Belma Gür | Show TV

2021 – Maraşlı | Rol: Firuzan Türel | atv

2022 – Son Nefesime Kadar | Rol: Gökçe | FOX

2022-2023 – O Kız | Rol: Melek / Müjgan Kara | Kanal D

İnternet Dizileri

2020 – Saygı | Rol: Hasret Yakar | BluTV

Sinema Filmleri

2002 – Gönderilmemiş Mektuplar | Rol: Ceren

2012 – Kaos: Örümcek Ağı | Rol: Meltem | (Başrol)

2019 – Geniş Aile: Komşu Kızı | Rol: Zeynep Meyveli | (Başrol)

2024 – Çakallarla Dans 7 | Rol: Nalan

Tiyatro Oyunları

1995 – Gazap Üzümleri | John Steinbeck – Ankara Devlet Tiyatrosu

2003 – Küçük Karabalık | Samed Behrengi – Trabzon Devlet Tiyatrosu

2003 – Onikinci Gece | William Shakespeare – Trabzon Devlet Tiyatrosu

2004 – Ayyar Hamza | Ali Bey – Trabzon Devlet Tiyatrosu

ROJDA DEMİRER'IN ALDIĞI ÖDÜLLER NELER?

2003 – Altın Kelebek Ödülleri | Umut Vadeden Kadın Oyuncu | Gönderilmemiş Mektuplar

2010 – İsmail Cem Televizyon Ödülleri | En İyi Gençlik Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncu | Melekler Korusun

2011 – Yıldız Teknik Üniversitesi Ödülleri | En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu

2011 – Kavram Eğitim Kurumları | En İyi Kadın Oyuncu