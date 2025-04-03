Rojda Demirer kimdir, kaç yaşında, nereli? Rojda Demirer'in X hesabı neden kapatıldı?
Oyuncular Rojda Demirer ve Alican Yücesoy’un sosyal medyadan boykot çağrısı yaptıkları gerekçesiyle X hesapları kapatıldı. Peki, Rojda Demirer kimdir, kaç yaşında, nereli? Rojda Demirer'in X hesabı neden kapatıldı?
Oyuncular Rojda Demirer ve Alican Yücesoy, boykot yaptıkları gerekçesiyle X hesaplarının kapandığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Peki, Rojda Demirer kimdir, kaç yaşında, nereli? Rojda Demirer'in X hesabı neden kapatıldı?
ROJDA DEMİER KİMDİR?
Rojda Demirer, 12 Ağustos 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlıdır.
1988 yılında TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başladı. Bunu daha sonra TRT'de çocuk dizileri, program sunuculukları ve film, dizi ve çizgi film dublajları takip etti.
1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü kazandı. 2001 yılında mezun oldu.
2003-2008 yılları arasında Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev aldı.
ROJDA DEMİRER'IN YER ALDIĞI TV DİZİLERİ
2003 – Aşk Olsun | Rol: Ebru | Kanal D
2004 – Canım Benim | Rol: Demet | atv
2004 – Ağa Kızı | Rol: Biricik | Kanal D
2005 – Tadımız Kaçmasın | Rol: Eda
2006 – Yaşanmış Şehir Hikayeleri | Rol: Zeynep
2006 – Candan Öte | Rol: Görkem | Star TV
2006 – Hisarbuselik | Rol: Sema | TRT 1
2007-2008 – Sevgili Dünürüm | Rol: Ayperi | Star TV
2009-2010 – Melekler Korusun | Rol: Esin Kömürcü Tülek | Show TV
2010-2011 – Geniş Aile | Rol: Zeynep Meyveli | Kanal D / Star TV
2011-2012 – Elde Var Hayat | Rol: Elif | TRT 1
2012-2013 – Alev Alev | Rol: Alev | atv
2014 – Yedikule Hayat Yokuşu | Rol: Süreyya / Sultan | TRT 1
2015 – Acil Aşk Aranıyor | Rol: Ayla | Show TV
2016 – Kördüğüm | Rol: Neslihan | FOX
2017 – Adı Efsane | Rol: Seçil Karahan | Kanal D
2018-2019 – Çarpışma | Rol: Belma Gür | Show TV
2021 – Maraşlı | Rol: Firuzan Türel | atv
2022 – Son Nefesime Kadar | Rol: Gökçe | FOX
2022-2023 – O Kız | Rol: Melek / Müjgan Kara | Kanal D
İnternet Dizileri
2020 – Saygı | Rol: Hasret Yakar | BluTV
Sinema Filmleri
2002 – Gönderilmemiş Mektuplar | Rol: Ceren
2012 – Kaos: Örümcek Ağı | Rol: Meltem | (Başrol)
2019 – Geniş Aile: Komşu Kızı | Rol: Zeynep Meyveli | (Başrol)
2024 – Çakallarla Dans 7 | Rol: Nalan
Tiyatro Oyunları
1995 – Gazap Üzümleri | John Steinbeck – Ankara Devlet Tiyatrosu
2003 – Küçük Karabalık | Samed Behrengi – Trabzon Devlet Tiyatrosu
2003 – Onikinci Gece | William Shakespeare – Trabzon Devlet Tiyatrosu
2004 – Ayyar Hamza | Ali Bey – Trabzon Devlet Tiyatrosu
ROJDA DEMİRER'IN ALDIĞI ÖDÜLLER NELER?
2003 – Altın Kelebek Ödülleri | Umut Vadeden Kadın Oyuncu | Gönderilmemiş Mektuplar
2010 – İsmail Cem Televizyon Ödülleri | En İyi Gençlik Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncu | Melekler Korusun
2011 – Yıldız Teknik Üniversitesi Ödülleri | En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu
2011 – Kavram Eğitim Kurumları | En İyi Kadın Oyuncu
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