Ciğerleri rahatlatıyor, boğaz tahrişini önlüyor: Kuru öksürüğe anında etki eden 7 doğal yöntem

Kuru öksürük, özellikle akciğerlerde ve solunum yollarında tahrişe neden olan en yaygın sorunlardan biridir. Sadece huzursuzluk vermekle kalmaz, uykusuz gecelere ve boğazda yanmaya yol açar. Peki, ciğerleri rahatlatan etkili çözümler nelerdir? İşte, kuru öksürüğe anında etki eden 7 doğal yöntem...

KURU ÖKSÜRÜĞE ANINDA ETKİ EDEN 7 DOĞAL YÖNTEM

1. Il ık bal ve limon karışımı

Bal, doğal bir öksürük kesici olarak bilinir. Limon ise C vitaminiyle bağışıklığı güçlendirir.

Uygulama:

1 tatlı kaşığı balı, yarım limon suyu ile karıştırın ve günde 2-3 kez tüketin. Bu karışım boğazdaki tahrişi azaltır, öksürüğü hafifletir.

2. Buhar banyosu

Buhar, solunum yollarını nemlendirir ve kuru öksürüğü rahatlatır.

Uygulama:

Kaynar suyun buharına 5-10 dakika kadar yüzünüzü tutun. İsteğe bağlı olarak nane veya okaliptüs yağı ekleyebilirsiniz.

3. Z encefil çayı

Zencefil, antienflamatuar özellikleri sayesinde akciğerleri rahatlatır.

Uygulama:

1 su bardağı sıcak suya birkaç dilim taze zencefil ekleyin, 5-10 dakika demleyin ve günde 2 kez için.

4. Bo l sıvı tüketimi

Su ve bitki çayları, solunum yollarındaki kuruluğu giderir.

Uygulama:

Gün boyunca yeterli miktarda su için ve bitki çaylarıyla öksürüğü hafifletin.

5. Tuzlu su ile gargara

Tuzlu su, boğazdaki tahrişi azaltır ve öksürük refleksini yatıştırır.

Uygulama:

1 bardak ılık suya yarım tatlı kaşığı tuz ekleyip gargara yapın. Günde 2 kez uygulayabilirsiniz.

6. Ha va temizliği ve nemlendirme

Kuru ve kirli hava öksürüğü tetikler.

Uygulama:

Oda nemini %40-60 seviyesinde tutun, hava temizleyici veya nemlendirici kullanın. Sigara dumanından uzak durun.

7. Sıc ak çorba ve tavuk suyu

Sıcak sıvılar boğazı yatıştırır ve öksürük refleksini azaltır.

Uygulama:

Tavuk suyu veya sebze çorbasını gün içinde tüketerek hem beslenin hem öksürüğü hafifletin.