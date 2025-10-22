Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ciğerleri rahatlatıyor, boğaz tahrişini önlüyor: Kuru öksürüğe anında etki eden 7 doğal yöntem

Ciğerleri rahatlatıyor, boğaz tahrişini önlüyor: Kuru öksürüğe anında etki eden 7 doğal yöntem

22.10.2025 20:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ciğerleri rahatlatıyor, boğaz tahrişini önlüyor: Kuru öksürüğe anında etki eden 7 doğal yöntem

Kış aylarında ve soğuk havalarda çoğalan kuru öksürük, yaşam kalitesini düşürür. Peki, ciğerleri rahatlatan etkili çözümler nelerdir? İşte, kuru öksürüğe anında etki eden 7 doğal yöntem...

Kuru öksürük, özellikle akciğerlerde ve solunum yollarında tahrişe neden olan en yaygın sorunlardan biridir. Sadece huzursuzluk vermekle kalmaz, uykusuz gecelere ve boğazda yanmaya yol açar. Peki, ciğerleri rahatlatan etkili çözümler nelerdir? İşte, kuru öksürüğe anında etki eden 7 doğal yöntem...

Image

KURU ÖKSÜRÜĞE ANINDA ETKİ EDEN 7 DOĞAL YÖNTEM

1. Ilık bal ve limon karışımı

Bal, doğal bir öksürük kesici olarak bilinir. Limon ise C vitaminiyle bağışıklığı güçlendirir.

Uygulama:

1 tatlı kaşığı balı, yarım limon suyu ile karıştırın ve günde 2-3 kez tüketin. Bu karışım boğazdaki tahrişi azaltır, öksürüğü hafifletir.

2. Buhar banyosu

Buhar, solunum yollarını nemlendirir ve kuru öksürüğü rahatlatır.

Uygulama:

Kaynar suyun buharına 5-10 dakika kadar yüzünüzü tutun. İsteğe bağlı olarak nane veya okaliptüs yağı ekleyebilirsiniz.

3. Zencefil çayı

Zencefil, antienflamatuar özellikleri sayesinde akciğerleri rahatlatır.

Uygulama:

1 su bardağı sıcak suya birkaç dilim taze zencefil ekleyin, 5-10 dakika demleyin ve günde 2 kez için.

Image

4. Bol sıvı tüketimi

Su ve bitki çayları, solunum yollarındaki kuruluğu giderir.

Uygulama:

Gün boyunca yeterli miktarda su için ve bitki çaylarıyla öksürüğü hafifletin.

5. Tuzlu su ile gargara

Tuzlu su, boğazdaki tahrişi azaltır ve öksürük refleksini yatıştırır.

Uygulama:

1 bardak ılık suya yarım tatlı kaşığı tuz ekleyip gargara yapın. Günde 2 kez uygulayabilirsiniz.

6. Hava temizliği ve nemlendirme

Kuru ve kirli hava öksürüğü tetikler.

Uygulama:

Oda nemini %40-60 seviyesinde tutun, hava temizleyici veya nemlendirici kullanın. Sigara dumanından uzak durun.

7. Sıcak çorba ve tavuk suyu

Sıcak sıvılar boğazı yatıştırır ve öksürük refleksini azaltır.

Uygulama:

Tavuk suyu veya sebze çorbasını gün içinde tüketerek hem beslenin hem öksürüğü hafifletin.

İlgili Konular: #Öksürük #öksürüğü kesmenin yolları #öksürüğe ne iyi gelir