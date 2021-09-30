'Çığlık' filminin geçtiği ev günlük kiralamaya çıkarıldı

30 Eylül 2021 Perşembe, 17:22

Meşhur korku filmi Çığlık’ın (Scream) hayranları filmin çekildiği evde kalabilecek. 1996 yapımı filmde Stu Macher adlı karakterin yaşadığı ev, günlük kiralama sitesi Airbnb’de üç geceliği 5 dolardan kiralanabiliyor.

‘HAYALET SURAT’ EVİN HER YERİNDEN GÖRÜNÜYOR

Korku filmi hayranları, gerçek bir Çığlık deneyimi yaşamaya davet edilirken, filmin sembolü olan 'hayalet surat', evin her yerinden görülebiliyor.

Evdeki telefon hattı sayesinde ziyaretçiler, aktör David Arquette’nin oynadığı Deputy Dewey karakterinin sesiyle karşılanıyor.

Ahşap detaylara sahip olan 2,8 milyon dolar değerindeki ev, filmdeki kurgusal korku kasabası Woodsboro'da değil, gerçekte, California'daki Tomales bölgesinde yer alıyor.

Konuklar 455 metrekarelik malikaneye yaklaşırken, onları hayalet surat desenli vitray pencere karşılıyor.

DÖNEMİN POPÜLER ATIŞTIRMALARI DA KİRACILARA SAĞLANIYOR

NTV’de yer alan habere göre, filmde ön kapının üzerinde daha ince bir vitray pencere görünüyor, ancak bu pencere filmden sonra kaldırılmıştı. Bu ürkütücü görünüm, Çığlık’ın 25. yıl dönümünde, evin tanıtımı için özel olarak yeniden kuruldu.

Dört yatak odası, dört banyosu, kütüphanesi, üç şöminesi olan evin kapılarında, Rose McGowan'ın canlandırdığı Tatum Riley karakterinin öldürüldüğü anı canlandırmak için bıçak izleri olduğu görülüyor.

Filmdeki kurgusal karakterler Tatum Riley ve Kenny Jones'un ölümlerinin yanı sıra ev iki gerçek ölüm de gördü. Evin asıl sahipleri Jack ve Carolyn MacPhail, 1991 yılında ev inşa edildikten kısa bir süre sonra öldü.

Filmin hayranlarına kiralanabilen ev, 90’lı yıllar havası vermek için Çığlık filminin VHS kasetlerini ve o yılların popüler atıştırmalıklarını da kiracılara sağlıyor.

ÇIĞLIK FİLMİNİN KONUSU NE?

1997'de sinemalarda gösterilen Çığlık'ta, bir lise öğrencisi olan Casey tuhaf bir telefon alır. Telefonun öteki ucundaki sesi tanımamaktadır. Bir süre sonra yaşanan bir cinayet üzerine polis ve medya olayın üzerine gitmeye başlar. ‘Hayalet surat’ adı verilen bir katil, çevresinde gördüğü gençleri birer birer öldürmektedir. Korku filmlerinin belli klişelerle örüldüğünü düşünen bir grup genç ise, naklen yaşadıkları bir korku filminin içerisinde hayatta kalmaya çalışacaktır. Katille bir kedi-fare oyununa tutuşacaklardır.

Wes Craven’ın kendi filmografisiyle ve korku türüyle inceden alay ettiği ancak buna müteakip korkutmayı da başardığı filminin başrollerinde Drew Barrymore, Roger Jackson ve Neve Campbell gibi oyuncular yer alıyor.