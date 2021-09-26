'Korku Seansı'nın çekildiği ev satılığa çıkarıldı
The Conjuring (Korku Seansı) serisinde yer alan ev, iki yıl içinde toplam iki kez satılığa çıkarıldı. Evin şimdiki fiyatının eski fiyatına göre üç kat fazla olduğu belirtildi.
İlk filmi 2013'te vizyona giren "Korku Seansı" (The Conjuring) serisinin çekildiği ev, yeniden satışa çıkarıldı. 2019'da 440 bin dolara satın alınan evin mevcut fiyatı 1,2 milyon dolar.
Web Tekno'nun NBC'den aktardığına göre, Harrisville, Rhode Island'da bulunan ev, 1736 yılında inşa edildi ve 2019 yılında paranormal olaylara meraklı bir kişi olan Cory Heinzen tarafından 440 bin doların altında bir fiyata satın alındı. Ev, bu ay 1 milyon 200 bin dolarlık fiyatıyla piyasaya geri döndü. Evin satılık ilanında, alıcının "olağanüstü bir kültürel tarihe sahip olma" fırsatına sahip olacağı belirtiliyor.
'ABD'DEKİ EN MEŞHUR PERİLİ EVLERDEN BİRİ'
Sotheby's International Realty ilanında, "1800'lerde evde yaşayan Bathsheba Sherman'ın musallat olduğu söylentisiyle birlikte 1677 Round Top Road, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en meşhur perili evlerden biridir" ifadeleri yer alıyor.
The real, infamous Conjuring house is for sale! $1.2 million! ?????? pic.twitter.com/Dm2bvOdJRc— Chip Coffey (@chipcoffey) September 23, 2021
1970 yılında bahsi geçen evde çocukluğunu geçiren Andrea Perron, ailesinin evdeki paranormal deneyimlerini anlatan 'House of Darkness, House of Light' üçlemesini yazdı. Paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren tarafından evin araştırılmasıyla da "The Conjuring" serisinin temeli atıldı.
Perron son olarak WJAR'a verdiği röportajda, "Param olsaydı, evi korumak için kendim alırdım. Bir gün çiftliği geri almak her zaman hayalimdi ama çiftlikte yaşamak hayalim değil; orada yaşamak istemiyorum" diye konuşmuştu.
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