Çığlık terapisi nedir? Çığlık terapisi strese iyi gelir mi?

Yayınlanma: 06.03.2025 - 11:09

Güncelleme: 06.03.2025 - 11:09

Günümüzün yoğun ve stresli yaşam temposu, insanların duygusal yüklerini sağlıklı bir şekilde boşaltmasını zorlaştırıyor. Öfke, stres ve baskılanmış duygular zamanla birikerek hem zihinsel hem de fiziksel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. İşte tam da bu noktada, çığlık terapisi olarak bilinen sıra dışı bir yöntem devreye giriyor. Peki, çığlık terapisi nedir ve gerçekten strese iyi gelir mi?

Çığlık Terapisi Nedir?

Çığlık terapisi (scream therapy), kişinin bastırılmış duygularını dışa vurması amacıyla yüksek sesle bağırarak rahatlamasını sağlayan bir terapi yöntemidir. İlk olarak 1970’lerde Amerikalı psikolog Arthur Janov tarafından geliştirilmiştir. "İlkel Çığlık Terapisi" (Primal Scream Therapy) olarak adlandırılan bu yöntem, bireyin çocukluktan itibaren bastırdığı travmatik anıları ve duyguları serbest bırakmasını hedefler.

Janov’a göre, insanlar çocukluklarında yaşadıkları travmaları bilinçaltına atarak bastırırlar. Bu bastırılmış duygular, ilerleyen yıllarda kaygı, depresyon ve çeşitli psikolojik rahatsızlıklara neden olabilir. Çığlık atarak bu duyguların dışa vurulması, psikolojik rahatlama sağlayabilir.

Çığlık Terapisi Strese İyi Gelir mi?

Çığlık terapisi, stres ve baskıyı azaltmada etkili bir yöntem olarak görülmektedir. İşte bunun nedenleri:

1. Bastırılmış Duyguları Serbest Bırakır

Bastırılmış öfke, stres ve kaygılar zamanla zihinsel ve bedensel sağlık üzerinde yük oluşturabilir. Çığlık atarak bu duyguları dışarı çıkarmak, kişinin kendini daha hafif ve rahat hissetmesine yardımcı olabilir.

2. Endorfin Salgılanmasını Artırır

Bağırma eylemi sırasında vücut, mutluluk hormonu olarak bilinen endorfinleri salgılar. Bu da bireyin kendini daha huzurlu ve enerjik hissetmesini sağlar.

3. Kas Gerginliğini Azaltır

Stres, vücutta kas gerginliğine yol açar. Çığlık atma, vücuttaki gerilimi boşaltarak kasların rahatlamasına yardımcı olabilir.

4. Solunumu Düzenler ve Oksijen Alımını Artırır

Bağırmak, derin nefes almayı teşvik eder ve vücudun daha fazla oksijen almasını sağlar. Bu da zihinsel netliği artırabilir ve kaygıyı hafifletebilir.

Çığlık Terapisinin Riskleri Var mı?

Her ne kadar birçok kişi için faydalı olsa da, çığlık terapisinin bazı riskleri de bulunmaktadır:

Ses tellerine zarar verebilir. Uzun süreli veya aşırı yüksek sesle bağırmak, ses tellerinde tahrişe yol açabilir.

Yanlış uygulandığında kaygıyı artırabilir. Eğer kişi, bağırma eylemi sırasında eski travmalarını hatırlayarak aşırı duygusal bir yoğunluk yaşarsa, bu durum kaygıyı tetikleyebilir.

Çevredekiler rahatsız olabilir. Uygun bir ortam seçilmezse, çevredeki insanlar için rahatsız edici olabilir.