Cihat Süvarioğlu kimdir? Kuvvetli Bir Alkış'ın Metin'i Cihat Süvarioğlu kaç yaşında, nereli? Cihat Süvarioğlu dizi ve filmleri...
Berkun Oya imzalı yeni mini dizi "Kuvvetli Bir Alkış" 29 Şubat’ta Netflix'te yayımlanıd. Kısa sürede oldukça ilgi gören dizinin Metin karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu'nun hayatı merak edildi. Peki, Cihat Süvarioğlu kimdir? Kuvvetli Bir Alkış'ın Metin'i Cihat Süvarioğlu kaç yaşında, nereli? Cihat Süvarioğlu dizi ve filmleri...
Gönül Dağı dizisinin Ramazan karakterini canlandıran ve yeni dizi Kuvvetli Bir Alkış'ta rol alan Cihat Süvarioğlu'nun kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Cihat Süvarioğlu kimdir? Kuvvetli Bir Alkış'ın Metin'i Cihat Süvarioğlu kaç yaşında, nereli? Cihat Süvarioğlu dizi ve filmleri...
CİHAT SÜVARİOĞLU KİMDİR?
Cihat Süvarioğl 23 Eylül 1990 yılında Konya'da doğdu. Çocukluk yıllarını Kayseri’de geçiren oyuncu ilköğretimini Kayseri Ahmet Paşa İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Cihat Süvarioğlu tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2014’ten itibaren sinema ve dizi filmlerde yer aldı. 2019 yılında yayımlanan Yüzleşme dizisinde oynadı.
CİHAT SÜVARİOĞLU FİLM VE DİZİLERİ
2014 Diğer Yarım
2017 Ölene Kadar
2019 Yüzleşme
2020 - günümüz Gönül Dağı
2018 Hakan: Muhafız
2020 Yarım Kalan Aşklar
2024 Kuvvetli Bir Alkış
2014 Görümce
2018 Kelebekler
2019 Kronoloji
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