Cihat Süvarioğlu kimdir? Kuvvetli Bir Alkış'ın Metin'i Cihat Süvarioğlu kaç yaşında, nereli? Cihat Süvarioğlu dizi ve filmleri...

Berkun Oya imzalı yeni mini dizi "Kuvvetli Bir Alkış" 29 Şubat’ta Netflix'te yayımlanıd. Kısa sürede oldukça ilgi gören dizinin Metin karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu'nun hayatı merak edildi. Peki, Cihat Süvarioğlu kimdir? Kuvvetli Bir Alkış'ın Metin'i Cihat Süvarioğlu kaç yaşında, nereli? Cihat Süvarioğlu dizi ve filmleri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 16:53
Cihat Süvarioğlu kimdir? Kuvvetli Bir Alkış'ın Metin'i Cihat Süvarioğlu kaç yaşında, nereli? Cihat Süvarioğlu dizi ve filmleri...
Abone Ol google-news

Gönül Dağı dizisinin Ramazan karakterini canlandıran ve yeni dizi Kuvvetli Bir Alkış'ta rol alan Cihat Süvarioğlu'nun kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Cihat Süvarioğlu kimdir? Kuvvetli Bir Alkış'ın Metin'i Cihat Süvarioğlu kaç yaşında, nereli? Cihat Süvarioğlu dizi ve filmleri...

CİHAT SÜVARİOĞLU KİMDİR?

Cihat Süvarioğl 23 Eylül 1990 yılında Konya'da doğdu. Çocukluk yıllarını Kayseri’de geçiren oyuncu ilköğretimini Kayseri Ahmet Paşa İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Cihat Süvarioğlu tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2014’ten itibaren sinema ve dizi filmlerde yer aldı. 2019 yılında yayımlanan Yüzleşme dizisinde oynadı.

CİHAT SÜVARİOĞLU FİLM VE DİZİLERİ

2014 Diğer Yarım

2017 Ölene Kadar

2019 Yüzleşme

2020 - günümüz Gönül Dağı

2018 Hakan: Muhafız 

2020 Yarım Kalan Aşklar

2024 Kuvvetli Bir Alkış

2014 Görümce

2018 Kelebekler

2019  Kronoloji



Kuvvetli Bir Alkış haberleri kimdir? haberleri Cihat Süvarioğlu haberleri

İlgili Haberler

Berna Laçin kimdir? Berna Laçin kaç yaşında, nereli?

Berna Laçin kimdir? Berna Laçin kaç yaşında, nereli?
Özgür Turhan kimdir? Komedyen Özgür Turhan nereli, kaç yaşında?

Özgür Turhan kimdir? Komedyen Özgür Turhan nereli, kaç yaşında?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe zirve mücadelesinde hata yapmadı!

Fenerbahçe zirve mücadelesinde hata yapmadı!
Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin kadrosu açıklandı!

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin kadrosu açıklandı!
Beyin kanaması geçirmişti... Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğenin sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme...

Beyin kanaması geçirmişti... Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğenin sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme...
Kütahya’da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki otizmli çocuğun cesedi bulundu

Kütahya’da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki otizmli çocuğun cesedi bulundu
Fenerbahçe'den flaş Galatasaray açıklaması: 'Ne hikmetse bir anda...'

Fenerbahçe'den flaş Galatasaray açıklaması: 'Ne hikmetse bir anda...'
Dalında kalan portakallarla yapılıyor! Adana kebabından pideye tam 101 çeşit…

Dalında kalan portakallarla yapılıyor! Adana kebabından pideye tam 101 çeşit…
Emre Belözoğlu kendisini savundu: 'Fenerbahçe de 6 tane gol yedi'

Emre Belözoğlu kendisini savundu: 'Fenerbahçe de 6 tane gol yedi'
Gardiyan dehşeti yaşadı: Mahkumların cinsel saldırısına uğradı…

Gardiyan dehşeti yaşadı: Mahkumların cinsel saldırısına uğradı…