Yayınlanma: 03.03.2024 - 16:53

Güncelleme: 03.03.2024 - 16:53

Gönül Dağı dizisinin Ramazan karakterini canlandıran ve yeni dizi Kuvvetli Bir Alkış'ta rol alan Cihat Süvarioğlu'nun kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Cihat Süvarioğlu kimdir? Kuvvetli Bir Alkış'ın Metin'i Cihat Süvarioğlu kaç yaşında, nereli? Cihat Süvarioğlu dizi ve filmleri...

CİHAT SÜVARİOĞLU KİMDİR?

Cihat Süvarioğl 23 Eylül 1990 yılında Konya'da doğdu. Çocukluk yıllarını Kayseri’de geçiren oyuncu ilköğretimini Kayseri Ahmet Paşa İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Cihat Süvarioğlu tiyatro oyunculuğu yanı sıra 2014’ten itibaren sinema ve dizi filmlerde yer aldı. 2019 yılında yayımlanan Yüzleşme dizisinde oynadı.

CİHAT SÜVARİOĞLU FİLM VE DİZİLERİ

2014 Diğer Yarım

2017 Ölene Kadar

2019 Yüzleşme

2020 - günümüz Gönül Dağı

2018 Hakan: Muhafız

2020 Yarım Kalan Aşklar

2024 Kuvvetli Bir Alkış

2014 Görümce

2018 Kelebekler

2019 Kronoloji



