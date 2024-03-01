Berna Laçin kimdir? Berna Laçin kaç yaşında, nereli?

Ünlü oyuncu Berna Laçin, günün hakkında en çok arama yapılan isimleri arasında yer alıyor. Peki, Berna Laçin kimdir? Berna Laçin kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 12:57
Berna Laçin kimdir? Berna Laçin kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Berna Laçin, yaşadığı hastalık nedeniyle yürümesinin bile yasaklandığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından kariyeri merak konusu olan Laçin, araştırma konusu oldu. Peki, Berna Laçin kimdir? Berna Laçin kaç yaşında, nereli?


BERNA LAÇİN KİMDİR?

Berna Laçin 20 Ağustos 1970 İzmir Karşıyaka doğumludur. İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde eğitim alan Laçin, Gökkuşağı, Böyle mi Olacaktı, Ateş Dansı, Evdeki Yabancı, ve Belalı Baldız gibi pek çok unutulmaz dizide rol almıştır. Laçin'in oynadığı 3 sinema filmide vardır. 1996 yılında Tolga Eşiz ile evlenen Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yapmıştır. 

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

  • 1990 Sevdiğim Adam: Defne
  • Koltuk Belası: Hülya Kaya
  • 1991 Yarına Gülümsemek
  • 1993 Kızılırmak Karakoyun: Hatice
  • 1995 Gökkuşağı
  • Sahte Dünyalar
  • Bir Kadının Anatomisi
  • 1997 İlk Aşk
  • Böyle mi Olacaktı
  • 1998 Ateş Dansı
  • 2000 Evdeki Yabancı
  • 2002 Seni Yaşatacağım
  • 2004 Bir Dilim Aşk
  • 2005 Belalı Baldız
  • 2007 Yıldızlar Savaşı
  • 2013-2014 Aşk Ekmek Hayaller
  • Hoşgeldin Boyacı : Donald Churchill - Tiyatro Martı - 2014
  • Dönme Dolap : Eric Assous - Tiyatro İstanbul - 2007
  • Yeni Baştan \ "Chapter Two" : Neil Simon - Tiyatro İstanbul - 1997
  • Kadınlar da savaşı yitirdi : Curzio Malaparte - İstanbul Şehir Tiyatrosu
  • Teope : Çoşkun Büktel - İstanbul Şehir Tiyatroları
  • Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatroları
  • Aile Şerefi

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