Yayınlanma: 01.03.2024 - 12:57

Güncelleme: 01.03.2024 - 12:57

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Berna Laçin, yaşadığı hastalık nedeniyle yürümesinin bile yasaklandığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından kariyeri merak konusu olan Laçin, araştırma konusu oldu. Peki, Berna Laçin kimdir? Berna Laçin kaç yaşında, nereli?





BERNA LAÇİN KİMDİR?

Berna Laçin 20 Ağustos 1970 İzmir Karşıyaka doğumludur. İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde eğitim alan Laçin, Gökkuşağı, Böyle mi Olacaktı, Ateş Dansı, Evdeki Yabancı, ve Belalı Baldız gibi pek çok unutulmaz dizide rol almıştır. Laçin'in oynadığı 3 sinema filmide vardır. 1996 yılında Tolga Eşiz ile evlenen Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yapmıştır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR