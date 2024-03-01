Yayınlanma: 01.03.2024 - 10:12

Güncelleme: 01.03.2024 - 10:12

Son zamanların en fazla tanınan komedyenlerinden biri olan Özgür Turhan yaşadığı sahne sakatlığının ardından gündeme geldi. Sosyal medyada hayatı merak edilen Turhan, araştırılmaya başlandı. Peki, Özgür Turhan kimdir? Komedyen Özgür Turhan nereli, kaç yaşında?

ÖZGÜR TURHAN KİMDİR?

Sinema ve dizi film oyuncusu, sosyal medya fenomeni, youtuber, komedyen, şovmen. 1992, Kayseri doğumlu. İzmir Balçova Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Youtuber Deniz Bağdaş ile evli ve bir çocuk babasıdır. Eşi gibi kendisinin de yotube kanalı vardır. Ayrıca çeşitli sahnelerde stant up gösterileri yapmaktadır. Özgür Turhan, 2014 yılından itibaren çeşitli film ve dizilerde yer aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR