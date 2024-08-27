Yayınlanma: 27.08.2024 - 10:48

Güncelleme: 27.08.2024 - 10:48

Oyuncu Cihat Tamer'in kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer 57 yaşında hayatını kaybetti. Peki,Cihat Tamer kimdir, kaç yaşında? Cihat Tamer oğlu kimdir?

CİHAT TAMER KİMDİR?

Türk sinema, tiyatro ve dizi film oyuncusu 26 Şubat 1943 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Cihat Tamer,Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, 1959'da Bakırköy Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başladı.

1961'den itibaren sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Bulvar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üsküdar Oyuncuları, Dostlar Tiyatrosu ve Cihat Tamer-Ercan Yazgan Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda görev aldı. Sinema filmleri ve TV dizilerinde oynadı. Sanatçı ÇASOD üyesidir.

CİHAT TAMER OĞLU NEDEN ÖLDÜ?

81 yaşındaki Cihat Tamer'in oğlu uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Koç Hastanesi'nde tedavi gören Atilla Tamer'in durumu uzun süredir ağırlaşmıştı ve 57 yaşında hayatını kaybetti.