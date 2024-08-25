Ben Chilwell kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Ben Chilwell kaç yaşında, nereli?
Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Ben Chilwell'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Ben Chilwell kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Ben Chilwell kaç yaşında, nereli?
Ferdi Kadıoğlu sonrası sol bek transferi planlayan Fenerbahçe için Ben Chilwell iddiası ortaya atıldı. Peki, Ben Chilwell kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Ben Chilwell kaç yaşında, nereli?
BEN CHİLWELL KİMDİR?
Benjamin James "Ben" Chilwell, 21 Aralık 1996 yılında dünyaya geldi. Chelsea'de sol bek olarak görev yapan İngiliz futbolcudur.
Leicester altyapısında yetişen Chilwell, 2014-15 sezonunun sonunda Leicester'da Yılın Akademi Oyuncusu ödülünü aldı. 2015-16 sezonu öncesinde yeni teknik direktör Claudio Ranieri, Chilwell'a 30 numaralı formayı verdi. Futbolcu, proefsyonel olarak ilk maçına 27 Ekim 2015 tarihinde Lig Kupası'nda Hull City karşısında çıktı.
Maçın tamamında oynadı. Leicester, uzaltmalarda 1-1 berabere kalan maçta penaltı atışlarında 5-4 yenildi.
19 Kasım 2015 tarihinde EFL Championship ekiplerinden Huddersfield Town'a 3 Ocak 2016'ya kadar kiralandı. Oradaki ilk maçına 28 Kasım 2015 tarihinde 2-0 yenildikleri Middlesbrough karşısında çıktı.
20 Ocak 2016 tarihinde Chilwell, Leicester City'de evindeki ilk maçına FA Cup'ta çıktı. O maçta Tottenham Hotspur'a 2-0 yenildiler.
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