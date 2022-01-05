Çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyordu: Fenomen aşırı talebe yetişmeye çalışırken hastanelik oldu
ABD'li Stephanie Matto, çıkardığı gazı kavanozlayıp satarak haftalık 70 bin dolar (1 milyon TL) kazanıyordu. Matto, aşırı talebe yetişirken hastanelik oldu.
ABD'de yaşayan Stephanie Matto, farklı ülkelerden çiftlerin ilişkilerinde ve ABD hukuk sisteminde gezinmelerini izleyen bir belgesel dizisi olan '90 Day Fiance'ın birkaç sezonunda yer aldı.
Stephanie, yetişkinlere yönelik içerik satan kendi abonelik web sitesini çalıştırmanın yanı sıra, çıkardığı gazları bir kavanozda satmaya başladı.
Matto, rutin olarak gaz çıkartabilmek için sık sık gaz yapan yiyecekler tüketiyor.
GÖĞSÜNDE ŞİDDETLİ BİR AĞRI HİSSETTİ
NY Post'un haberine göre; Matto, kalp krizi belirtileri olduğundan korktuğu göğüs ağrılarıyla hastaneye kaldırıldı.
Kan çalışması ve EKG de dahil olmak üzere bir dizi testten geçtikten sonra, Matto'ya ağrısının, sürekli gaza neden olan fasulye ve yumurta diyetinin sonucu olduğu söylendi.
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