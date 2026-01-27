Çilekeş ‘Y.O.K’ albümünün 21’inci yılına özel olarak sahnelere geri dönüyor. Peki, Çilekeş grubu ne zaman kuruldu, üyeleri kimler? Çilekeş grubunun konseri ne zaman?

ÇİLEKEŞ GRUBU NE ZAMAN KURULDU?

2000 yılında Görkem Karabudak, Ali Güçlü Şimşek ve Cumhur Avcil tarafından Ankara'da kuruldu. İlk konserini Kasım 2002'de Ankara Saklıkent’te gerçekleştiren Çilekeş, 2003 ve 2004 yıllarında verdikleri konserlerle önce Ankara’da dikkatleri çektiler. 2003`ün Mayıs ayında önlerinde gerçekten önemli bir fırsat olduğunu henüz bilmedikleri Fanta "Genç Yetenekler Aramızda" yarışmasına katıldılar. Ön elemeleri aşan Çilekeş, İç Anadolu Bölgesi Finali`nde canlı performansıyla beğeni toplayarak Türkiye Finali`ne katılmaya hak kazandı. Grup, yarışmanın Türkiye Finali`nde Melih Kibar, Meltem Taşkıran, Teoman, Levent Yüksel, Engin Akıncı`dan oluşan jüri önünde yine canlı performansıyla yarışmayı kazandı.

Bu gelişmenin ardından daha büyük organizasyonlarda, daha geniş kitlelere ulaşmaya başlayan konserlerin yanında albüm çıkarma fikrini aklına koydu ve yeni parçalar yaparak bir demo hazırladı.

Canlı performanslarıyla gözdolduran grup, yarışmanın arkasından davet edildikleri ve 17 şehri kapsayan Türkiye turnesinde Candan Erçetin, Beyaz, Harem ve Nev ile birlikte yaklaşık 350.000 kişiye ulaşma fırsatı yakaladı. Böylece büyük çapta bir turneye çıkan ilk amatör grup oldular ve henüz ilk albümleri çıkmadan kayda değer bir dinleyici kitlesi yakalamayı başardılar.

Prodüksüyonuna 2005`in Mart ayında İTÜ MIAM`da davullları kaydederek başladıkları ve özellikle üniversite gençliği tarafından dört gözle beklenen ilk albümleri “Y.O.K.” Volkan Başaran’ın prodüktörlüğünde Haziran 2005’te ONAIR tarafından yayınlandı. Şarkıların söz, beste ve düzenlemelerinin tümünün Çilekeş’e ait olduğu albümde Rap müziğin yükselen ismi Fuat, Kurban grubunun davulcusu Burak Gürpınar ve alternatif müziğin önemli ismi Aylin Aslım da birer şarkıda konuk müzisyen olarak katıldılar.

İlk albümün ardından Türkiye'de ve yurtdışında birçok festivalde yer alarak canlı performanslarıyla göz doldurdular. Türkiye'de çok az konser verilen şehirlerde bile birçok defa çalarak, sayısız konser verdiler.

Çilekeş, 2008'in Nisan ayında ikinci stüdyo albümü "Katil Dans" ı yayınladı. Prodüktörlüğünü Tarkan Gözübüyük'ün yaptığı albüm P.İ. müzik etiketiyle yayınlandı ve dağıtımını E.M.I. üstlendi. Albümde Çilekeş'e konuk sanatçı olarak Korhan Futacı (Akrep - sax) ve Şebnem Ferah (Pervazda Tatil - vokal) birer parçada eşlik etti.

"Katil Dans" Rolling Stone dergisi tarafından 2008 yılının en iyi albümü seçilmiştir.

Grubun 3. Histeri Çalışmaları adlı albümü 2010 Haziran ayının ilk haftası yayınlanmıştır. Albüm grubun internet sitesinden ücretsiz olarak indirilebilmekte ya da satın alınabilmektedir.

Grubun müziğe ara vermesi ve yan grup: Bubituzak

Çilekeş grubu resmen grubu dağıttıklarını ilan etmese de grup 2011 yılından beri albüm ve konser açısından pasif durumdadır. 2014 Şubat ayında grubun gitaristi ve bateristi Radikal Gazetesi'ne verdikleri bir röportajda "Çilekeş dağıldı mı?" sorusuna "Çilekeş fiilen dağılmadı ama uzun bir süre vokal Görkem ve Bas gitarist Hasan olmadan Bubituzak grubuyla devam edeceğiz." cevabını vermiştir.

Çilekeş grubu 2010 yılında son albümleri Histeri Çalışmaları albümünü yayınladıktan sonra grup içinde nedeni açıklanmayan bazı anlaşmazlıklar olmuştur. 2010 yılında grubun kurucu üyesi de sayılan bas gitaristi Gökhan Şahinkaya gruptan ayrıldığını ilan etmiştir. Yeni bas gitarist bulana kadar grubun vokali Görkem konserlerde hem vokal hem bas gitar görevini üstlenmiştir.

2011 yılında grubun gitaristi ve bateristi Kreş grubunun vokalisti ile Bubituzak adında bir grup kurduklarını ilan etmişlerdir.

2016 yılında ise bu iki üye Gaye Su Akyol'un ekibine katılmıştır.

2020 yılında Görkem Karabudak, kendi başına müzik yapmaya devam etmiş, fakat çilekeş grubunun diğer üyelerinden bazı kişiler Lalalar adlı grubu oluşturup şu anda o grubu devam ettirmektedirler.

ÇİLEKEŞ GRUBU ÜYELERİ KİMLER?

Görkem Karabudak - Elektro gitar

Ali Güçlü Şimşek - Gitar

Gökhan Şahinkaya - Bas Gitar

Cumhur Avcil - Bateri

ÇİLEKEŞ GRUBUNUN KONSERİ NE ZAMAN?

Görkem Karabudak, Ali Güçlü Şimşek ve Cumhur Avcil’den oluşan orijinal kadrosuyla yeniden bir araya gelen Çilekeş 10 Ekim gecesi İstanbul’da KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak.

Biletix’in duyurusuna göre biletler 28 Ocak 12.00’de satışa çıkacak.