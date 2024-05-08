Çılgın Hırsız 4'ten Türkçe dublajlı fragman geldi!

Yayınlanma: 08.05.2024 - 14:39

Güncelleme: 08.05.2024 - 14:39

Çocuk yaşlı fark etmeksizin herkesin severek izlediği Despicable Me film serisinin 4. filmi geliyor. Filmin Türkçe dublajlı fragmanı yayımlandı.

“Çılgın Hırsız 4” filminin orijinal seslendirme kadrosunda Steve Carell, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove ve Steve Coogan gibi isimler rollerini tekrarlarken onlara Will Ferrell ve Sofia Vergara da katılıyor.

SERİNİN YENİ FİLMİNİN KONUSU

Chris Renaud ve Patrick Delage yönetmen koltuğunda oturduğu film, kendi ailesini kuran Gru ile sadık hizmetkârları Minyonların yeni maceralarını anlatıyor.

Gru ve Lucy ile kızlarının - Margo, Edith ve Agnes - Gru ailesinin yeni üyesi, babasına eziyet etmeye kararlı Gru Jr.’ı kucaklarına almasıyla yeni bir bölüme başlıyor. Gru, yeni bir düşman olan Maxime Le Mal ve onun çekici ama tehlikeli kız arkadaşı Valentina ile karşı karşıya kalır ve ailece kaçmak zorunda kalırlar.

Film Türkiye'de 5 Temmuz’da vizyona girecek.

