Cilt bakımına servet ödeyip sivilcelerden kurtulamayanlar: Sivilcelere neden olan alışkanlık...

20.05.2026 10:40:00
Yüzlerce liralık kremler, asitler ve temizleme jelleri kullanmanıza rağmen cildinizdeki o minik pütürleri ve sivilceleri bir türlü gideremiyor musunuz? Dermatologlar, banyodan sonra yapılan o en masum görünen kurulama hatası, cildi bakteri yuvasına çeviriyor...
Kusursuz bir cilt için en iyi ürünleri kullanıyor olabilirsiniz, ancak o ürünleri uyguladığınız zemin temiz değilse tüm çabanız boşa gider. Çoğu insan duştan çıktıktan veya sabah yüzünü yıkadıktan sonra, ellerini ve vücudunu kuruladığı o banyo havlusuyla yüzünü de kurular. Oysa nemli banyo havluları, banyodaki sıcak ve buharlı ortam nedeniyle bakterilerin ve mantarların üremesi için dünyadaki en kusursuz ortamlardan biridir. Bu havluyu yüzünüze sürdüğünüzde, tüm o görünmez bakterileri temizlenmiş gözeneklerinize kendi ellerinizle itmiş olursunuz.

NASIL UYGULANIR?

Dermatologların "Havlu Detoksu" adını verdiği kural çok net: Yüzünüzü asla ama asla vücut havlunuzla kurulamayın. Bunun yerine iki harika alternatifiniz var: Ya yüzünüzü yıkadıktan sonra kendi kendine kurumaya bırakın (bu sayede süreceğiniz nemlendirici ıslak cilde hapsolarak etkisini ikiye katlar), ya da sadece yüzünüz için kullandığınız ve her gün değiştirdiğiniz tek kullanımlık kağıt havluları veya küçük temizleme pedlerini tercih edin. Sadece bir haftalık bu basit değişimle, cildinizdeki o sebebi bilinmeyen sivilcelerin nasıl hızla yok olduğuna inanamayacaksınız.

