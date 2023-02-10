Bu krep hem sağlıklı hem pratik.. Puf puf kabarma sırrı da çok basit
Krep, en sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Beyaz unsuzda yapılan bu lezzeti bu tarif sayesinde kolay bir şekilde yapabileceksiniz.
Beyaz unsuz yapılan bu krep tarifi hem çocuklar için hem de yetişkinler için oldukça faydalı ve leziz oluyor! Öğün olarak tüketebileceğiniz bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Çocuklarınızın beslenme çantasına da koyabilirsiniz.
Beyaz unsuz krep sadece bir kaç malzemeyle hazırlanıyor.
Gerekli malzeme listesi;
1 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Karabuğday Unu
1 Çorba Kaşığı Hindistan Cevizi
2 Su Bardağı Süt
2 Adet Yumurta
1/2 (Yarım) Su Bardağı Soğuk Su
1 Çay Kaşığı Tuz
Servis Malzemeleri
Arzu Ettiğiniz Kadar Lor Peyniri
1/2 (Yarım) Kase Reçel
4 KİŞİLİK LEZZETLİ KREP TARİFİNİN DETAYLARI
*Krep malzemelerini balon çırpma teliyle topak kalmayacak şekilde çırpın ve buzdolabında 1 saat kadar iyice dinlendirin.
* Eğer tavanız yapışmaz krep tavası ise yağlamanız gerekmiyor. Eğer öyle değilse her krep için her defasında 1 çay kaşığı sıvı yağ gezdirmeniz gerek. Aksi takdirde kreplerin dibi tutar.
*Krep tavasını iyice kızdırın. Gerekirse yağı gezdirin ve krep harcından birer kepçe dökerek güzelce pişirin. Lor peyniri ve istediğiniz reçel ile pişirdiğiniz krepleri servis edebilirsiniz.
YANINA EN İYİ NE YAKIŞIR?
Evde yapılan bu harika krep tarifinin yanına yakışacak en iyi lezzetler arasında ''peynir, zeytin'' gibi yiyecekler bulunuyor.
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