Cilt kurumasına engel olabilen 9 besin

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 07:00

Pek çok kişinin şikayet ettiği sağlık sorunlarının başında cilt problemleri geliyor. Özellikle 'cilt kuruluğu' kış aylarında en çok rastlanan olayların başında geliyor. Ancak bazı besinlerle cilt kuruluğunun önüne geçmek mümkün.

İşte, cilt kuruluğuna iyi gelen besinlerden bazıları...

TATLI PATATES

Tatlı patates, A ve C vitaminleri açısından zengindir. A vitamini cildi, güneş ışığının zararlarından koruyor. Ayrıca cildin aşırı kurumasını da önlüyor. Öte yandan çok fazla A vitaminin kuru cilde ve dudak çatlağına yol açabileceğini unutmayın.

C vitaminiyse ciltte kolajenin artmasını sağlıyor. Vücudun yapı iskelesinin hammaddesi olan kolajenin temel görevi bağ dokusunu güçlendirmek ve vücut bütünlüğünü korumak. Kolajen cildin canlı, nemli ve sağlıklı olmasına da yarıyor.

PORTAKAL

Kışın sağlık deposu portakal, yüksek miktarda C vitamini barındırıyor. Güne bir portakal ya da bir bardak portakal suyuyla başlamak cildinize iyi gelebilir. Bu meyve ayrıca potasyum içeriyor. Potasyum, vücudun sıvı elektrolit dengesinin sağlanmasında rol oynuyor.

ISPANAK

Ispanaktaki C vitaminin yanı sıra K vitamini de kolajen üretiminin artmasına neden oluyor. Önemli bir besin olan potasyum da bu sebzede mevcut.

KIRMIZI BİBER

Diğer ürünler gibi A ve C vitaminleri içeren kırmızıbiber, aynı zamanda K ve E vitaminlerini de barındırıyor. K vitamini kolajen seviyesini yükseltirken E vitamini hasar ve kuruluktan kaynaklanan iltihaplanmayı azaltabiliyor.

SOMON

Somon önemli miktarda Omega 3 yağ asitler içeriyor. Bu yağ asitleri cilt sağlığında önemli rol oynuyor. Somonda ayrıca iltihaplanma ve kuruluğa iyi gelen D vitamini de bulunuyor.

AYÇEKİRDEĞİ

Çeyrek fincan ayçekirdeği, yetişkin bir kişi için önerilen günlük E vitamini ihtiyacının neredeyse yarısını karşılıyor. Bu vitamin antiinflamatuar özellikler taşıyor ve cilt bariyerinin korunmasını sağlıyor. Ayçekirdeği ayrıca cildi, zararlı morötesi ışınlardan koruyan bakır içeriyor.

BADEM

Bir başka E vitamini kaynağı olan badem, cilt bariyerini güçlendiriyor. Badem aynı zamanda protein ve lif kaynağı.

DANA CİĞERİ

Dana ciğeri tıpkı tatlı patates gibi yüksek miktarda A vitamini içeriyor. Bu vitamin morötesi ışının verdiği zararın önlenmesini sağladığı gibi cildin nemli kalmasına yarıyor. Böylece örneğin sedef hastalığının yol açtığı kaşıntılı cilde iyi geliyor.

ÇİĞ İSTİRİDYE

İstiridyede bolca bulunan çinko, kuruluğun sebebiyet verdiği hasarların onarılmasını sağlıyor. Bunda ayrıca antioksidan görevi gören ve kolajen üretiminde rol oynayan bakır da bulunuyor.