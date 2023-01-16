Cilt kurumasına engel olabilen 9 besin
Kış aylarında soğuk hava, rüzgar, kalorifer ve havasız ortamlar cilt sağlığını kötü etkiliyor. Bu sebeple cilt kuruluğu meydana gelebiliyor. Bu durumdan muzdarip kişiler, kremlerin yanı sıra bazı besinlerle de cildini nemlendirebiliyor. İşte cilt kuruluğuna iyi gelen 9 besin...
Pek çok kişinin şikayet ettiği sağlık sorunlarının başında cilt problemleri geliyor. Özellikle 'cilt kuruluğu' kış aylarında en çok rastlanan olayların başında geliyor. Ancak bazı besinlerle cilt kuruluğunun önüne geçmek mümkün.
İşte, cilt kuruluğuna iyi gelen besinlerden bazıları...
TATLI PATATES
Tatlı patates, A ve C vitaminleri açısından zengindir. A
vitamini cildi, güneş ışığının zararlarından koruyor. Ayrıca cildin aşırı
kurumasını da önlüyor. Öte yandan çok fazla A vitaminin kuru cilde ve dudak
çatlağına yol açabileceğini unutmayın.
C vitaminiyse ciltte kolajenin artmasını sağlıyor. Vücudun
yapı iskelesinin hammaddesi olan kolajenin temel görevi bağ dokusunu
güçlendirmek ve vücut bütünlüğünü korumak. Kolajen cildin canlı, nemli ve
sağlıklı olmasına da yarıyor.
PORTAKAL
Kışın sağlık deposu portakal, yüksek miktarda C vitamini
barındırıyor. Güne bir portakal ya da bir bardak portakal suyuyla başlamak
cildinize iyi gelebilir. Bu meyve ayrıca potasyum içeriyor. Potasyum, vücudun
sıvı elektrolit dengesinin sağlanmasında rol oynuyor.
ISPANAK
Ispanaktaki C vitaminin yanı sıra K vitamini de kolajen
üretiminin artmasına neden oluyor. Önemli bir besin olan potasyum da bu sebzede
mevcut.
KIRMIZI BİBER
Diğer ürünler gibi A ve C vitaminleri içeren kırmızıbiber,
aynı zamanda K ve E vitaminlerini de barındırıyor. K vitamini kolajen
seviyesini yükseltirken E vitamini hasar ve kuruluktan kaynaklanan
iltihaplanmayı azaltabiliyor.
SOMON
Somon önemli miktarda Omega 3 yağ asitler içeriyor. Bu yağ
asitleri cilt sağlığında önemli rol oynuyor. Somonda ayrıca iltihaplanma ve
kuruluğa iyi gelen D vitamini de bulunuyor.
AYÇEKİRDEĞİ
Çeyrek fincan ayçekirdeği, yetişkin bir kişi için önerilen
günlük E vitamini ihtiyacının neredeyse yarısını karşılıyor. Bu vitamin
antiinflamatuar özellikler taşıyor ve cilt bariyerinin korunmasını sağlıyor.
Ayçekirdeği ayrıca cildi, zararlı morötesi ışınlardan koruyan bakır içeriyor.
BADEM
Bir başka E vitamini kaynağı olan badem, cilt bariyerini
güçlendiriyor. Badem aynı zamanda protein ve lif kaynağı.
DANA CİĞERİ
Dana ciğeri tıpkı tatlı patates gibi yüksek miktarda A
vitamini içeriyor. Bu vitamin morötesi ışının verdiği zararın önlenmesini
sağladığı gibi cildin nemli kalmasına yarıyor. Böylece örneğin sedef
hastalığının yol açtığı kaşıntılı cilde iyi geliyor.
ÇİĞ İSTİRİDYE
İstiridyede bolca bulunan çinko, kuruluğun sebebiyet verdiği hasarların onarılmasını sağlıyor. Bunda ayrıca antioksidan görevi gören ve kolajen üretiminde rol oynayan bakır da bulunuyor.
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