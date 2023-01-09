Vücudumuzu temizleyen besinler nelerdir?

Taze meyveler

Taze meyveler, vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve lif bakımından yüksektir ve aynı zamanda kalorileri düşüktür, bu da onları detoks diyetinin önemli bir parçası haline getirir. Daha parlak gözlerin ve cildin, daha parlak saçların ve daha iyi sindirimin peşindeyseniz, meyve alımınızı artırmayı ve çok çeşitli türlerden yemeyi deneyin. İyi haber şu ki, diyetinize meyve eklemek kolaydır, bu nedenle güne taze meyve salatası veya smoothie ile başlamayı ve gün boyunca meyve parçaları atıştırmayı deneyin.