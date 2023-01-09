Vücudumuzu temizleyen besinler nelerdir?
Vücudumuzu sürekli tazelemek ve dengelemek, sağlığımız için yapabileceğimiz en önemli eylemler. Vücudun dinç olması, bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi için doğru besinlerle beslenmekse bunun için yapılması gereken en önemli şeylerin başında geliyor. İşte, vücudumuzu temizlemeye yardımcı 7 besin...
Zencefil
Zencefil, toksinlerin solunum sisteminden uzaklaştırılmasına yardımcı olan anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) özelliklere sahiptir. Potasyum, magnezyum, beta-karoten ve çinko gibi birçok vitamin ve mineral içerir. Bazı zencefil ekstrelerinin akciğer kanseri hücrelerini öldürdüğü de bilinmektedir. Bir bitki olarak birçok yemeğe zencefil ekleyebilir veya zencefil çayı şeklinde tüketebilirsiniz.
Zerdeçal
'Altın Baharat' olarak da bilinen zerdeçal, anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) özellikleri sayesinde ciğerlerimizin temizlenmesine de yardımcı olur.
Enginar
Son zamanlarda yağlı yiyeceklere ve alkole aşırı düşkünseniz, yemeklerinize biraz buharda pişirilmiş enginar yaprağı eklemek, vücudunuzu tekrar yoluna sokmanın harika bir yoludur. Küre enginarı antioksidanlar ve lifle doludur ve ayrıca vücudun yağlı yiyecekleri sindirmesine yardımcı olabilir. Bunun da ötesinde, dünya enginarı, vücudun ana toksin savaş aracı olan karaciğerin fonksiyonlarını uyarma ve iyileştirme yeteneği ile bilinir.
Pancar kökü
Sağlığı iyileştiren hızlı bir besin maddesine ihtiyaç duyanlar için pancardan daha iyisini yapamazsınız. Magnezyum, demir ve C vitamini ile dolu olan sebze, bildirilen birçok sağlık yararı nedeniyle son zamanlarda bir süper gıda olarak selamlandı. Pancar sadece cilt, saç ve kolesterol seviyeleri için harika olmakla kalmaz, aynı zamanda karaciğer detoksifikasyonunu desteklemeye yardımcı olarak onu nihai bir detoks yemeği yapar. Faydalarından yararlanmak için salatalara çiğ pancar eklemeyi veya biraz pancar suyu yudumlamayı deneyin.
Lahana
Lahana, sadece kilo vermek için iyi değil, aynı zamanda mükemmel detoksifiye edici bir besindir. Çoğu turpgil sebze gibi (brokoli ve filizler dahil), lahana da vücudun toksinlere karşı savaşmasına yardımcı olan sülforafan adı verilen bir kimyasal içerir. Lahana ayrıca vücuda glutatyon sağlar; karaciğerin detoks fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olan bir antioksidan.
Taze meyveler
Taze meyveler, vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve lif bakımından yüksektir ve aynı zamanda kalorileri düşüktür, bu da onları detoks diyetinin önemli bir parçası haline getirir. Daha parlak gözlerin ve cildin, daha parlak saçların ve daha iyi sindirimin peşindeyseniz, meyve alımınızı artırmayı ve çok çeşitli türlerden yemeyi deneyin. İyi haber şu ki, diyetinize meyve eklemek kolaydır, bu nedenle güne taze meyve salatası veya smoothie ile başlamayı ve gün boyunca meyve parçaları atıştırmayı deneyin.
Esmer pirinç
Sisteminizi temizlemek ve sağlığınızı iyileştirmek istiyorsanız, işlenmiş gıdaları azaltmak iyi bir fikirdir. Bunun yerine, diyetinizi, B vitaminleri, magnezyum, manganez ve fosfor dahil olmak üzere birçok önemli detoksifiye edici besin açısından zengin olan kahverengi pirinç gibi daha sağlıklı tam tahıllarla desteklemeyi deneyin. Kahverengi pirinç ayrıca, kalın bağırsağı temizlemek için iyi olan lif bakımından yüksektir ve cildi iyileştirmenin yanı sıra karaciğeri korumaya yardımcı olabilecek selenyum açısından zengindir.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sine-i millete dönelim'
- Ukrayna'ya misilleme saldırısı
- Tüm binalara asılacak: Yerli ve milli katil kim?
- Stokçuların otomobilleri bakın nerden çıktı
- Erdoğan 3. kez aday olabilir mi?
- İçişleri baronu devleti çürütüyor
- Seçim tarihi öne mi alınacak?
- Şık ile MHP’li Yalçın arasında ‘Sinan Ateş’ tartışması
- Başkentin ortasında şeriat çağrısı
- Soylu komşu çıktı