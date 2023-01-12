Süper besin Brokoli nedir? Nasıl tüketilmelidir?

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 12:08

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 12:08

Besin değeri bakımından oldukça zengin bir kış sebzesi olan brokoli, kalori oranın düşük seviyelerde olması nedeniyle diyet sofralarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bolca vitamin, mineral, lif ve antioksidan içerir. Günde 1 kase buharda veya haşlanmış brokoliyi tüketmenin pek çok hastalığı gerilettiği gibi damarlardaki stresi azalttığı ve toksinlerin atımına katkı sağladığı gözlemlenmiştir.

BROKOLİ NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Brokoli sebzesi pişirilerek tüketilebildiği gibi, çiğ olarak da tüketilebilir. Haşlama, buharda, fırında ve airfryer’da çok lezzetli brokoli pişirebilirsiniz. Brokolinin çiçekli kısımları gibi sapları da oldukça besleyicidir. Sapların lifli üst katmanlarını soyarak tüketebilir, salatalarınıza ekleyebilirsiniz. Brokoli mücver vejetaryen köfteler için de lezzetli bir baz oluşturur. Baharatlarla fırında da çok lezzetli olur. Çorbası ise mutlaka denenmeli…





BROKOLİ HAŞLAMADAN ÖNCE YIKANIR MI?

Brokoli sebzesini tüketilmeden önce yıkanabilir. Bir kap içine su doldurulur. Az miktarda sirke ilave edilen suda brokoli yaklaşık olarak 10 dakika boyunca bekletilir. Sonrasında ise brokoli temiz su ile iyice durulanmalıdır.

BROKOLİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Vitamin ve mineral deposudur.

Antioksidan kaynağıdır.

Kansere karşı koruyucudur.

Kan şekerini düzenler.

Kalp sağlığını korur.

Sindirim sistemini güçlendirir.

Beyin ve sinir sistemini destekler.

Yaşlanmayı geciktirir.

Ağız ve diş sağlığının da destekçisidir.

Güneşin zararları ışınlarına karşı korur.





KREMALI BROKOLİ ÇORBASI

Malzemeler

500 gr brokoli

2 adet patates

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 küçük kutu krema

3 dal taze soğan

2 diş sarımsak

5 sıcak su bardağı su ya da tavuk suyu

Tuz

Karabiber





Yapılışı

Brokoliyi yıkayıp küçük çiçeklere ayırın. Dereotunu ince ince kıyın.

Zeytinyağını tencerede ısıtıp taze soğan ve sarımsakları kavurun. Patatesleri ilave edin. 1-2 dakika daha kavurun. Üzerine brokoli, sıcak su ya da tavuk suyunu ekleyin. Sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Karışımı ocaktan alın. Blendır’la çorba kıvamına gelinceye kadar ezin. Kremayı ekleyin. Çorba kalın olduysa sıcak su ilave edip 5 dakika daha kaynatın. Sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun.