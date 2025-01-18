Cilt kusurlarını ortadan kaldıran trend: Porselen makyaj

Yayınlanma: 18.01.2025 - 17:48

Güncelleme: 18.01.2025 - 17:48

Makyaj dünyasında birçok farklı teknik ve tarz bulunuyor. Bu tekniklerden biri de profesyonel ve kusursuz bir görünüm sunan porselen makyajdır. Özel günlerin vazgeçilmezi olan porselen makyaj, ciltte pürüzsüz ve kusursuz bir görünüm elde etmek için tercih edilir. Peki, porselen makyaj nedir, nasıl yapılır ve uygulanırken nelere dikkat edilmelidir? İşte ayrıntılar...

PORSELEN MAKYAJ NEDİR?

Porselen makyaj, adından da anlaşılacağı gibi ciltte porselen gibi pürüzsüz ve kusursuz bir görünüm yaratmayı hedefleyen bir makyaj türüdür. Yüksek kapatıcılık sağlayan ürünlerle yapılan bu makyaj, ciltteki lekeleri, izleri ve renk eşitsizliklerini tamamen gizleyerek doğal bir parlaklık sunar. Porselen makyaj genellikle düğün, nişan gibi özel günlerde ya da profesyonel çekimlerde tercih edilir.

PORSELEN MAKYAJ NASIL YAPILIR?

1. Cildi hazırlama

Cilt temizliği:

Porselen makyajdan önce cilt mutlaka derinlemesine temizlenmelidir. Bu adım, cildin pürüzsüz görünmesini sağlar.

Nemlendirme:

Temiz bir cilde uygun bir nemlendirici uygulanarak cilt makyaja hazırlanır. Nemlendirici, ürünlerin cilde eşit şekilde yayılmasını sağlar.

2. Makyaj bazı kullanımı

Baz uygulaması:

Cilt tipine uygun bir makyaj bazı (primer) kullanılarak makyajın uzun süre kalıcı olması sağlanır. Baz, ciltteki gözeneklerin görünümünü azaltır ve makyajın pürüzsüz görünmesine yardımcı olur.

3. Yüksek kapatıcılığa sahip fondöten kullanımı

Fondöten seçimi:

Porselen makyajda yüksek kapatıcılık sağlayan mat ya da yarı mat bir fondöten tercih edilmelidir.

Fondötenin uygulanması:

Fondöten, bir makyaj süngeri veya fırçası yardımıyla cilde eşit şekilde uygulanır. Boyun bölgesine de uygulanarak ton farkı önlenir.

4. Kapatıcı ile detaylı çalışma

Göz altı ve lekeler:

Göz altındaki morluklar ve ciltteki lekeler kapatıcıyla gizlenir. Kapatıcı, fondötenle uyumlu bir tonda seçilmelidir.

5. Transparan pudra ile sabitleme

Sabitleme işlemi:

Porselen makyajda ciltte mat bir görünüm elde etmek için transparan pudra kullanılır. Pudra, fondötenin sabitlenmesini ve makyajın daha uzun süre dayanmasını sağlar.

6. Kontür ve aydınlatma

Kontür uygulaması:

Yüz hatlarını belirginleştirmek için elmacık kemikleri, burun ve çene çizgisine kontür uygulanır.

Aydınlatıcı kullanımı:

Yüzdeki doğal ışıltıyı ortaya çıkarmak için alın, burun ucu, elmacık kemiklerinin üstü ve dudak üstüne aydınlatıcı uygulanır.

7. Göz ve dudak makyajı

Göz makyajı:

Göz kapaklarına far uygulanır, eyeliner ile gözler belirginleştirilir ve maskara ile kirpikler hacimlendirilir.

Dudak makyajı:

Doğal ya da mat bir ruj kullanılarak dudaklar vurgulanır. Dudak kalemiyle şekillendirme yapılabilir.

8. Makyaj sabitleyici sprey kullanımı

Son adım:

Makyajın gün boyu kalıcı olması için bir makyaj sabitleyici sprey kullanılır. Bu, porselen makyajın tazeliğini korumasına yardımcı olur.

Porselen Makyaj Yaparken Nelere Dİkkat Edİlmelİdİr?

1. Cilt tipine uygun ürünler seçin:

Kullanılacak ürünlerin cilt tipinize uygun olması, makyajın doğal görünümünü artırır ve ciltte sorunlara yol açmaz.

2. Abartıdan kaçının:

Porselen makyajda doğal bir görünüm elde etmek için ürünler dengeli şekilde uygulanmalıdır.

3. Doğru ışıkta makyaj yapın:

Uygulama sırasında doğal ya da beyaz ışık altında çalışmak, makyajın eşit dağılmasını sağlar.

4. Kaliteli ürünler kullanın:

Kalitesiz ürünler ciltte ağır bir his yaratabilir ve istenilen sonucu vermez.

5. Cilt temizliğini ihmal etmeyin:

Makyaj sonrası cildi temizlemek, cilt sağlığını korumak açısından önemlidir.