Güzelliğinize güzellik katın: Yüz şekline göre makyaj teknikleri

Yayınlanma: 10.09.2024 - 20:16

Güncelleme: 10.09.2024 - 20:16

Makyaj, yüz hatlarını vurgulamanın ve doğal güzelliği ön plana çıkarmanın harika bir yoludur. Ancak, makyaj uygulamaları kişisel yüz şekline göre farklılık gösterebilir. Her yüz şekli, farklı makyaj teknikleri ve teknikleri gerektirir. Peki, güzelliğinize güzellik katacak yöntemler nelerdir? İşte, yüz şekline göre makyaj teknikleri...

1. YUVARLAK YÜZ ŞEKLİ

Özellikler:

Yanaklar genellikle geniş ve dolgun

Çene hattı yuvarlak

Alın ve çene arasındaki mesafe kısa

Makyaj teknikleri:

Kontürleme:

Yuvarlak yüzü daha uzun ve ince göstermek için, yanakların alt kısmına koyu renkli kontür ürünü uygulayın. Çenenin alt kısmına da hafif bir kontür uygulayarak çene hattını belirginleştirin.

Aydınlatma:

Alın ve çene ortasına aydınlatıcı uygulayarak yüzünüzü daha uzun gösterin. Yüzünüzün merkezine aydınlatıcı uygulamak, yüzünüzün daha ince görünmesine yardımcı olabilir.

Allık Uygulaması:

Allığı elmacık kemiklerinin üzerine yukarıya doğru uygulayarak yüz hatlarını belirginleştirin. Yüzünüzü daha uzun ve ince göstermek için allığı yanaklarınızın ortasından yukarıya doğru uygulayın.

2. UZUN YÜZ ŞEKLİ

Özellikler:

Alın uzun ve dar

Çene hattı genellikle sivri

Yanaklar daha az belirgin

Makyaj teknikleri:

Kontürleme:

Alın ve çene hattınıza koyu renkli kontür ürünü uygulayarak yüzünüzün uzunluğunu kısaltabilirsiniz. Alnınıza yatay çizgiler halinde kontür uygulamak, alnınızı daha kısa gösterir.

Aydınlatma:

Yanaklarınızın üzerine aydınlatıcı uygulayarak yüzünüze daha fazla genişlik katın. Ayrıca, çene ve alın ortasına aydınlatıcı sürerek yüzünüzün merkezini vurgulayabilirsiniz.

Allık Uygulaması:

Allığı yanaklarınızın ortasına uygulayın ve daha fazla genişlik kazandırmak için dışa doğru yayın. Allık uygulamasında daha yuvarlak ve geniş bir görünüm elde etmeye çalışın.

3. KARE YÜZ ŞEKLİ

Özellikler:

Belirgin çene hattı

Geniş alın

Keskin köşeli çene ve yanaklar

Makyaj teknikleri:

Kontürleme:

Yüzünüzün köşelerini yumuşatmak için, çene hattınıza ve yanak köşelerine koyu renkli kontür uygulayın. Çenenin yan kısımlarına kontür uygulayarak çene hattını daha yuvarlak hale getirin.

Aydınlatma:

Yüzünüzün ortasına, özellikle elmacık kemiklerinize aydınlatıcı uygulayarak yüzünüzü daha yumuşak ve yuvarlak gösterin.

Allık Uygulaması:

Allığı elmacık kemiklerinizin üzerine ve yukarıya doğru uygulayarak yüz hatlarınızı daha yumuşak hale getirin. Allığı hafifçe yayarak sert köşeleri yumuşatabilirsiniz.

4. KALP ŞEKLİ YÜZ

Özellikler:

Geniş alın

Dar çene

Elmacık kemikleri belirgin

Makyaj teknikleri:

Kontürleme:

Alın ve elmacık kemiklerinin altına koyu renkli kontür ürünü uygulayarak yüzünüzün üst kısmını dengede tutabilirsiniz. Çenenin her iki tarafına da hafif kontür uygulayarak çene hattını dengeleyin.

Aydınlatma:

Alın ve elmacık kemiklerinin üzerine aydınlatıcı sürerek yüzünüzü daha geniş ve dengeli gösterin.

Allık Uygulaması:

Allığı elmacık kemiklerinizin üst kısmına uygulayarak yüzünüzün daha dengeli görünmesini sağlayın. Allığı yukarıya doğru yayarak daha yumuşak bir görünüm elde edebilirsiniz.

5. OVAL YÜZ ŞEKLİ

Özellikler:

Yüz hatları dengeli

Yüzün uzunluğu ve genişliği birbirine yakındır

Genellikle doğal olarak simetrik

Makyaj teknikleri:

Kontürleme:

Oval yüzler genellikle en esnek yüz şekilleridir, bu yüzden hafif kontür uygulaması yeterli olabilir. Yüz hatlarını vurgulamak için hafif bir kontür uygulayın.

Aydınlatma:

Yüzünüzün yüksek noktalarına, özellikle elmacık kemiklerinize aydınlatıcı uygulayarak doğal güzelliğinizi ön plana çıkarın.

Allık Uygulaması:

Allığı elmacık kemiklerinin üzerine ve hafifçe yukarıya doğru uygulayarak doğal bir görünüm elde edin. Oval yüzler için farklı bir allık tekniği gerekmeyebilir, çünkü yüz hatları zaten dengelidir.