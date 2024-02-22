Cilt tonunu eşitlemenin yolları: İşte cilt lekelerinden kurtulmak için 5 etkili yöntem...

Yayınlanma: 22.02.2024 - 10:58

Güncelleme: 22.02.2024 - 10:58

Cilt lekeleri, cilde rengini veren hücrelerdeki düzensizlikler sonucunda ortaya çıkabilir. Genellikle uzun süre güneşin zararlı ışınlarına maruz kalma sonucu oluşsa da, genetik yatkınlık, yanlış kozmetik ürün kullanımı, bazı ilaçlar ve hamilelik gibi faktörler de cilt lekelerine katkıda bulunabilir. Bu lekeler, estetik açıdan rahatsız edici olmanın yanı sıra bazı sağlık sorunlarının belirtisi olabilirler. Peki ciltteki koyu lekeler neden olur cilt konu nasıl eşitlenir? Koyu lekeler nasıl geçer? İşte koyu lekelerden kurtulmak için 5 etkili yöntemi...

CİLT LEKELERİ NEDİR?

Cilt lekesi, cildin belirli bölgelerinin diğerlerine göre daha koyu bir renkte görünmesine neden olan bir durumu ifade eder. Bu lekeler genellikle kahverengi, siyah, gri, kırmızı veya pembe renklerde olabilir ve genellikle yaşlılık lekeleri, güneş lekeleri veya karaciğer lekeleri olarak da adlandırılırlar.

CİLT LEKELERİ NEDEN OLUR?

Hiperpigmentasyon, cildin belirli bölgelerinin normalden daha koyu bir renge dönüşmesi durumunu ifade eder. Bu durum, vücutta fazla miktarda melanin üretimiyle kahverengi, siyah, gri, kırmızı veya pembe renkte lekelerin veya yamaların oluşmasına neden olabilir. Genellikle ağrılı veya kaşıntılı değildir, ancak görüntüsü rahatsız edici olabilir. Koyu lekeler genellikle orta yaşlarda ortaya çıkar, çünkü güneş ışığına veya yapay UV ışığına uzun süre maruz kalmak bu durumun ana nedenlerindendir. Ayrıca belirli cilt rahatsızlıklarıyla ilişkilendirilebilir ve bazı ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkabilir. Güneşten korunma ve düzenli cilt bakımı gibi yaşam tarzı değişiklikleri ve tedaviler, bu tür cilt lekelerinin oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir.

CİLT LEKELERİNE İYİ GELECEK DOĞAL YÖNTEMLER NELERDİR?

1. Karbonatlı Leke Maskesi

Malzemeler:

Karbonat

Yoğurt

Hazırlanışı:

1 çay kaşığı karbonat ile 1 çorba kaşığı yoğurt karıştırılır.

Hazırlanan karışım lekeli bölgeye uygulanarak 15 dakika bekletilir.

Daha sonra ılık su ile yıkanır.

Cilt lekeleri karbonat içeriğinde yer alan özel maddeler yardımıyla düzenli kullanıldığında azalabilir.

2. Aloe Vera Maskesi

Malzemeler:

Aloe vera jeli

Hindistan cevizi yağı

E vitamini ampulü

Hazırlanışı:

1 yemek kaşığı aloe vera jeli, 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ve 1 ampul E vitamini karıştırılarak cilde sürülür.

15-20 dakika bekletildikten sonra ılık su ile yıkanır.

Aloe vera maskesi ciltteki kahverengi lekeler nasıl giderilir diyenler için özellikle önerilen bir tariftir.

3. Maydanozlu Yoğurt Maskesi

Malzemeler:

Maydanoz

Limon

Yoğurt

Hazırlanışı:

Yarım demet maydanoz bol su ile yıkandıktan sonra blenderdan çekilir.

Cam bir kaba alınan maydanozun içine yarım limon suyu ve 1 yemek kaşığı yoğurt eklenir.

Karışım haftada 2 kez cilde uygulanır ve kuruduktan sonra ılık su ile yıkanır.

4. Limon ve Kâfur Yağı Maskesi

Malzemeler:

Maydanoz

Limon

Kâfur yağı

Salatalık

Kil (beyaz veya yeşil)

Soğan

Hazırlanışı:

2 çorba kaşığı maydanoz ezmesi, 1 çorba kaşığı kâfur yağı, 2 çorba kaşığı rendelenmiş salatalık, yarım limon suyu, 1 yemek kaşığı kil ve 1 yemek kaşığı rendelenmiş soğan cam bir kaseye koyularak karıştırılır.

Hazırlanan maske haftada 2 kez lekeli bölgeye uygulanır.

Kuruduktan sonra ılık su ile yıkanır.

5. Zerdeçal Maskesi

Malzemeler:

Zerdeçal

Süt

Limon

Yoğurt

Hindistan cevizi yağı

Hazırlanışı:

1 yemek kaşığı zerdeçal, süt, limon suyu, yoğurt ve Hindistan cevizi yağı kullanılarak hazırlanan macun şeklindeki maske temiz cilde masaj yapılarak uygulanır.

Cilt lekelerine zerdeçal maskesi haftada 1-2 kez yapılabilir.