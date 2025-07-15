Çim lekesi nasıl çıkar? Kıyafetlerden ve ayakkabılardan çim lekesini Çıkarmanın pratik yöntemleri

Çim lekesi; özellikle kot pantolon, tişört, spor ayakkabı ve çocuk kıyafetlerinde en sık karşılaşılan ve çıkarılması zor olan lekelerden biridir. Çimin içindeki doğal pigmentler kumaşa derinlemesine işler ve klasik yıkama çoğu zaman yeterli olmaz. Ama endişelenmeyin! Doğru yöntemlerle çim lekesini kolayca çıkarabilirsiniz.

1. LEKE KURUMADAN MÜDAHALE EDİN

Çim lekesi tazeyken çok daha kolay çıkar. Leke kuruduğunda kumaşın liflerine daha fazla tutunur.

2. SIVI DETERJAN İLE OVMA

Lekenin üzerine bir miktar sıvı çamaşır deterjanı dökün.

Parmak uçlarınızla nazikçe ovalayın.

10–15 dakika beklettikten sonra soğuk suyla durulayın.

Not: Sıcak su kullanmayın; lekenin kumaşa sabitlenmesine sebep olabilir.

3. LİMON SUYU VE SİRKE

Yarım limonun suyunu lekenin üzerine sıkın veya beyaz sirkeyi pamukla uygulayın.

Birkaç dakika beklettikten sonra durulayın.

Bu yöntem, çimin doğal pigmentlerini çözer ve lekenin rengini açar.

4. KARBONAT VE SU KARIŞIMI

Bir yemek kaşığı karbonatı az miktarda suyla macun haline getirin.

Lekeye sürüp yumuşak bir fırçayla nazikçe fırçalayın.

10 dakika bekletip durulayın.

5. NORMAL YIKAMA

Yukarıdaki işlemlerden sonra kıyafeti normal programda yıkayın. Lekenin tamamen çıktığını göreceksiniz.