Yayınlanma: 27.12.2023 - 09:35

Güncelleme: 27.12.2023 - 09:35

Özellikle kış aylarında tüketilen kestane aslında Çin kestanesi olabilir. Hayvan yemi olarak ithal edilen Çin kestanelerinin pazarda satıldığı iddiaları üzerine denetim yapıldı. Peki, Çin kestanesi nedir, yenir mi? Çin kestanesi zararlı mı? Çin kestanesi nasıl anlaşılır?

ÇİN KESTANESİ NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde Çin'den ithal edilen ve aslen hayvan yemi olarak kullanılan tonlarca kestane ele geçirildi. Yurttaşların, sağlığını tehlikeye atan ve zehirlenmelere sebebiyet veren Çin kestanelerinden uzak durmak gerekiyor. Ancak Çin kestaneleri ile tüketime uygun kestaneler birbirine oldukça benzer.

ÇİN KESTANESİ NASIL ANLAŞILIR?

Bu kestane türünün genellikle olgunlaşmadan toplandığını ve bu nedenle piştiği zaman köpürdüğünü dile getiren zabıta ekipleri, zehirlenme riski taşıdığına dikkat çekti. Ekipler, "Pişince köpüren kestaneyi sakın tüketmeyin, her yerden alışveriş yapmayın" dedi. Zabıta ekipleri, Çin kestanesi satan şahsa Kabahatler Kanunu’na göre 617 lira idaresi para cezası uyguladı. Öte yandan Çin kestaneleri, yerli kestanelere kıyasla daha kötü bir kokuya sahiptir.