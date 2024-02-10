Çin yeni yılı ne zaman kutlanır? Ejderha yılı nedir, nasıl kutlanır?

Çin geleneğinde her yeni yıl Çin burçlarında yer alan 12 hayvandan biri ile temsil ediliyor. Ay takvimlerine göre bugün itibarıyla Çin gücü, cesareti, bilgeliği ve talihi temsil eden Ejderha Yılı’na geçti. Peki, Çin yeni yılı ne zaman kutlanır? Ejderha yılı nedir, nasıl kutlanır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 13:18
Çin yeni yılı ne zaman kutlanır? Ejderha yılı nedir, nasıl kutlanır?
Abone Ol google-news

Çin geleneğinde her ay yılı, Çin burçlarında yer alan 12 farklı hayvandan biriyle temsil ediliyor: Fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, keçi, maymun, horoz, köpek ve domuz. Çin Yeni Yılı döngüsüne göre ejderha yılı olarak adlandırılan 2024 yılı ise 10 Şubat 2024’te başlayıp 28 Ocak 2025’te sona erecek. Peki, Çin yeni yılı ne zaman kutlanır? Ejderha yılı nedir, nasıl kutlanır?

ÇİN'DE YENİ YIL TATİLİ NE KADAR SÜRÜYOR?

Yeni yılın tarihi ay takvimine göre belirliyor. 21 Aralık'taki kış gündönümünden sonraki ikinci yeni aya, genellikle 21 Ocak ile 20 Şubat arasına denk geliyor.

Kutlamalar genellikle 15 gün sürüyor. Yeni ayın oluştuğu gün başlıyor ve bir sonraki dolunaya kadar devam ediyor.

Bu yıl Çin Devlet Konseyi, Bahar Bayramı için resmi tatili 10 ile 17 Şubat tarihleri arasında, toplam sekiz gün olarak planladı.

Çin Yeni Yılı’nın öncesindeki gün resmi tatil takvimine dahil edilmiyor, ancak işverenler o gün çalışanlara ücretli izin vermeleri için teşvik ediliyor.

EJDERHA YILI NEDİR?

Çin geleneğinde her ay yılı, Çin burçlarında yer alan 12 farklı hayvandan biriyle temsil ediliyor: Fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, keçi, maymun, horoz, köpek ve domuz.

Her hayvan bir elementle bağlantılı: Metal, tahta, su, ateş ve toprak. Ayrıca her 12 yılda bir, bir yıla isim verir.

2024, Tavşan Yılı'ndan Ahşap Ejderha Yılı'na geçişi işaret ediyor.

Ahşap Ejderha Yılı yalnızca 60 yılda bir denk geliyor. En son Ahşap Ejderha Yılı 1964'te ve ondan önce de 1904'te kutlandı.

İnsanların doğdukları yıla göre, müstesna bir dizi kişilik özelliğine sahip olduğuna inanılıyor.

Ejderha, Çin burcundaki beşinci hayvan. Çin kültüründe iyi şansı, gücü, sağlığı ve erkek elementi ‘yang'ı temsil ediyor.


Çin haberleri Çin kültürü haberleri ejderha haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için başkan adayını açıkladı: 'Ben olsam zorla getiririm'

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için başkan adayını açıkladı: 'Ben olsam zorla getiririm'
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!
Futbol dünyasında en çok tartışılan konu olmuştu: FIFA'dan mavi kart açıklaması!

Futbol dünyasında en çok tartışılan konu olmuştu: FIFA'dan mavi kart açıklaması!
Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!

Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!
Anlık çeviri yapabilecek yapay zekalı akıllı gözlük tanıtıldı

Anlık çeviri yapabilecek yapay zekalı akıllı gözlük tanıtıldı
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
İrfan Değirmenci'den veda mesajı: 'Koltuğa alışmak çok fena bir şey...'

İrfan Değirmenci'den veda mesajı: 'Koltuğa alışmak çok fena bir şey...'
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
NBA'de takas olmuştu: Indiana Pacers'tan Furkan Korkmaz kararı!

NBA'de takas olmuştu: Indiana Pacers'tan Furkan Korkmaz kararı!
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu...Eski Survivor yıldızıyla birlikte!

Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu...Eski Survivor yıldızıyla birlikte!
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!