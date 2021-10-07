Cinsel içerikli video izleyen erkeklerin aklındaki soru: "Eşimin de var mı?"

07 Ekim 2021 Perşembe, 14:42

FOX TV'de yayınlanan "Fulya İle Umudun Olsun" programında bir adamın eşine ait olduğunu iddia ettiği cinsel içerikli videoyu izletmesi geçen günlerin en çok gündemde olan polemik konularından birisi oldu.

Her ne kadar tepkilere yol açsa bile programda gündeme gelen iddia aslında son yıllarda artan bir sorunun sadece dışa vurumu.

Teknolojinin yaygınlaşması hayatımıza birçok kolaylık getirdiği gibi yanlış kullanımı beraberinde kimi riskleri getiriyor.

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in haberine göre, Kimi insanların bileyerek veya bilgileri dışında çekilen cinsel ilişki gibi özel anlarına dair görüntüler sonradan internet ortamında yayılabiliyor hatta yıllar sonra bile karşısına çıkabiliyor.

Tabii ki bu durum sadece kişinin değil, o günkü ortamda hayatında olan insanları da büyük sorunlarla karşı karşıya bırakabiliyor.

Görsel: Fox

"Görüntüye bakarak eşi, sevgilisi veya nişanlısı olup olmadığını söylememizi istiyorlar"

Adli bilişim suçları uzmanı Mustafa Sansar, bu tür görüntüleri ifşa edenlerin çoğunlukla eski sevgililer olduğunu söyledi.

Görüntüleri tehdit amaçlı kullanarak eski sevgilisini yeniden elde etmeye çalışanlar olduğu aktaran Sansar, "Bazen de bir görüntüye üzerine ekleme yaparak, montajlayanlar da oluyor. Kimi zaman da görüntünün saklandığı telefonların tamir amaçlı veya başka şekilde üçüncü bir şahsın eline geçmesi halinde yayılabiliyor" dedi.

Sansar, gizli çekilen görüntülerin çok ciddi ailevi sorunlara neden olabildiğini belirterek, "Özellikle boşanma davaları sürecinde çok karşılaşılan bir durum var. Güncel veya kimi zaman yıllar öncesine ait, internete düşmüş bir görüntüdeki kişinin eşi olup olmadığını bize soruyorlar. Yılda ortalama böyle 10-15 başvuru alıyoruz. Kimi zaman da nişanlısı veya sevgilisi için soranlar oluyor. Görüntüye bakarak karşılaştırma yaparak sordukları kişi olup olmadığına dair kanaatimizi soruyorlar. Bugüne kadar hep erkekler geldi" diye konuştu.

"BU YÖNDE TALEPLER PANDEMİ DÖNEMİNDE ARTTI"

Siber güvenlik uzmanı Hamza Şamlıoğlu da benzer taleplerin kendilerine de geldiğini bu tür kişileri avukatlara başvurmaları konusunda uyardıklarını belirtti.

Şamlıoğlu, yine eşinin veya sevgilisinin dijital yazışmalarını takip talebiyle gelenlerin de olduğunu iddia ederek şunları kaydetti:

Bu kişilere böyle bir talebin suç olduğunu belirterek reddediyoruz. Gerek bu tür talepler gerekse internette gördüğü kişinin eşi veya sevgilisi olmadığı yönünde bilgi isteyenler özellikle pandemi döneminde arttı. Bunu insanlar birlikte daha çok zaman geçirmeye başlamasıyla birlikte birbirleriyle daha çok uğraşmaya başlamasına bağlıyorum.

"Görüntüyü silmeyin, savcılığa başvurun"

Peki her insanı oldukça sarsabilecek böyle bir durumla karşılaşma durumunda ne yapılması lazım?

Sansar ve bilişim hukuku uzmanı Gökhan Ahi şöyle cevap vermişti:

- Öncelikle çekinmeden savcılığa giderek suç duyurusunda bulunulmalı.

- Bilişim hukukuna hakim bir avukattan veya uzmandan destek alınmalı

- İfşa olan görüntünüz bir web sitesinde ise delil tespiti isteyin

- Failin kim olduğunu biliyor veya şüpheleniyor iseniz ev araması dışında bilgisayar ve cep telefonu araması da talep ederek dijital materyallerin de incelenmek üzere alınmasını sağlayın.

- Delillerin asla silinmemesi lazım. Tehdit eden kişi tarafından gönderilen görüntüler ilk etapta sinirle silinebiliyor. Özellikle sosyal medyadan gönderilen görüntülerin silinmemesi gerekiyor. Çünkü silinmesi halinde bazen görüntüye ulaşamama durumu oluyor. Bu nedenle delillerin muhafaza edilip savcılığa gidilmesi lazım.