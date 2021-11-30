Cinsel istismarla suçlanan Marilyn Manson’ın evine polis baskını

30 Kasım 2021 Salı, 15:06

Eski nişanlısı Evan Rachel da dahil olmak üzere çok sayıda kadına cinsel saldırı ve taciz iddialarıyla soruşturulan Mariln Manson'ın Batı Hollywood'daki evi, soruşturmanın bir parçası olarak Los Angeles polisi tarafından arandı. Kolluk kuvvetleri kaynaklarından alıntı yapan TMZ'ye göre, Los Angeles County Şerif Departmanındaki müfettişler emri yerine getirmek için girdiğinde Manson evde değildi.

New York Post'un haberine göre, raporda, yetkililer Manson'ın evinden "medya depolama birimlerini" kaldırıldığı bildirildi. Şerif ofisi sözcüsü, rapordan haberdar olduğunu, ancak pazartesi gecesi aramayı onaylayamadığını veya herhangi bir ayrıntı sunamayacağını söyledi.

Los Angeles County Şerif ofisindeki dedektifler, Manson'ı 2009 ve 2011 yılları arasında aile içi şiddet raporları hakkında soruşturmaya başladı. Gerçek adı Brian Warner olan “Dope Show” şarkıcısı, eski nişanlısı “Westworld” oyuncusu Evan Rachel Wood da dahil olmak üzere birçok kadına saldırı ve taciz iddialarıyla hedef alındı. Wood, Manson'ı Şubat ayındaki bir Instagram gönderisinde ilk kez tacizci olarak adlandırdı. “Game of Thrones” oyuncusu Esmé Bianco da dahil olmak üzere, Manson'ı suçlayanlardan bazı kişiler dava açtı.

Dava, Manson'ın Bianco'yu yemek ve uykudan mahrum bıraktığını, bir yatak odasına kilitlediğini, kırbaçladığını, elektrik şokunu verdiğini ve gece boyunca odasına girip tecavüz etmekle tehdit ettiğini iddia ediyor.