Cinsel taciz suçluları, Cesar Film Ödülleri Töreni'ne davet edilmeyecek

03 Ocak 2023 Salı, 12:22

Fransa Sinema Sanatları ve Teknikleri Akademisi, önceki gün yaptığı açıklamada gelecek ay düzenlenecek Cesar Film Ödülleri Töreni’yle ilgili karar aldıklarını ifade etti.

Akademiden yapılan açıklamada “Mağdurlara saygı nedeniyle (iddianame veya kesinleşmemiş mahkumiyet durumunda bile), şiddet eylemleri nedeniyle adalet tarafından suçlanacak kişilerin öne çıkarılmamasına karar verildi” denildi.

Açıklamada “Hapis cezasıyla cezalandırılabilecek, özellikle cinsel veya cinsiyetçi nitelikteki şiddet eylemlerine yönelik bir iddianame veya bu tür gerçekler nedeniyle kesinleşmiş bir hüküm giymişse, bu kişi Törene veya bununla ilgili Cesar Akademisi tarafından düzenlenen hiçbir etkinliğe davet edilemez” ifadeleri yer aldı.