Sokak tacizine isyan etti: 'Yolda gördüğünüz kadınlara laf atmayın'

25 Aralık 2022 Pazar, 15:50

Türkiye'de kadın cinayeti, kadına yönelik şiddet ve tacizin sonu gelmiyor. Son olarak, sosyal medyada paylaşım yapan bir kadın sürekli olarak maruz bırakıldığı sokak tacizine isyan etti.

Evine giderken sık sık erkeklerin sözlü tacizine maruz kaldığını belirten kadın, tedirgin olduğunu söyledi.

"NE KADAR REZİLSİNİZ"

Videoda isyan eden kadın, yalnız başına yürürken başına bir şey gelmesinden korktuğunu ve bu yüzden kulaklık dahi takamadığını belirterek, "Yolda gördüğünüz kadınlara laf atmayın. Ne kadar rezilsiniz" dedi.

“KÜFRETMEK İSTİYORUM HEPSİNE”

Kadın videoda şu ifadeleri kullandı:

“Metrodan evime gidiyorum. Yol da 8 dakika sürüyor. Eşofmanlıyım, üstümde bol kıyafetler var. Olmasam da hiçbir sorun yok. Asla laf atılmaması gerekiyor. Gerçekten küfretmek istiyorum hepsine. Yapmayın şunu yapmayın. Yolda gördüğünüz kadınlara laf atmayın. Ne kadar rezilsiniz. Tükenin artık tükenin. Şu 8 dakikalık yolda kulaklık takmıyorum, başıma bir şey gelmesin diye.”