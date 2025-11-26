'Çitos Efe'den Evrim Akın–Asena Keskinci tartışmasına ilk yorum

Bir dönem Çocuktan Al Haberi programıyla tanınan ve “Çitos Efe” olarak bilinen Efe Koçyiğit, Asena Keskinci’nin Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialarla ilgili kendisine yöneltilen soruya yanıt verdi.

Bez Bebek dizisinde “Yağmur” karakteriyle hafızalara kazınan Asena Keskinci’nin açıklamaları sonrası başlayan tartışmalar sürerken, bu kez sosyal medyada Efe Koçyiğit’e konuya dair fikri soruldu.

Bir kullanıcı, Efe’ye “Evrim Akın ve Asena Keskinci hakkında ne düşünüyorsun, Asena’nın söyledikleri doğru mu?” sorusunu yöneltti. Efe, bu soruya şu yanıtı verdi:

“Ben Evrim ablanın bize bir kötülüğünü görmedim. Ama Asena ile arasındaki durumu bilemem; doğru da olabilir, yanlış da. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar.”



