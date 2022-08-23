Civan Canova'nın cenazesi ne zaman? Civan Canova'nın cenaze töreni nerede?
Civan Canova 67 yaşında hayatını kaybetti. Civan Canova'nın cenaze töreni belli oldu. Civan Canova'nın cenaze töreni nerede, ne zaman?
Usta oyuncu Civan Canova, kolunda hissettiği ağrı nedeniyle gittiği hastanede çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini söylemişti. Bir süredir tedavisi devam eden Canova yaşamını yitirdi.
CİVAN CANOVA'NIN CENAZESİ NE ZAMAN?
Civan Canova'nın cenaze töreni 23 Ağustos Salı günü yapılacak.
CİVAN CANOVA'NIN CENAZE TÖRENİ NEREDE?
Canova için 11.00'de Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören yapılacak. Canova için öğle vakti Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Civan Canova, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Gelecek Partisi'nde toplu istifa
- Şort tacizine tepki
- YÖK'ten şeriat üniversitelerine iptal
- AKP'li belediye, polislerle Validebağ'a girdi
- 'Son çağrım, bu sınava girmeyin!'
- Davutoğlu'na 'çarpı' attı, 'halifemiz RTE' dedi
- Canlı yayında tacize uğradı: İzleyiciler fark etti
- Mahkeme 'erişim engeli' kararı aldı
- 'Erdoğan tüm dediklerini yutmak zorunda kaldı'
- Dugina'nın aracına bomba koyan suikastçının görüntüleri!