Civan Canova'nın cenazesi ne zaman? Civan Canova'nın cenaze töreni nerede?

Civan Canova 67 yaşında hayatını kaybetti. Civan Canova'nın cenaze töreni belli oldu. Civan Canova'nın cenaze töreni nerede, ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2022 Salı, 09:56
Civan Canova'nın cenazesi ne zaman? Civan Canova'nın cenaze töreni nerede?
Abone Ol google-news

Usta oyuncu Civan Canova, kolunda hissettiği ağrı nedeniyle gittiği hastanede çekilen MR sonucunda akciğerinde kitle tespit edildiğini söylemişti. Bir süredir tedavisi devam eden Canova yaşamını yitirdi.

CİVAN CANOVA'NIN CENAZESİ NE ZAMAN?

Civan Canova'nın cenaze töreni 23 Ağustos Salı günü yapılacak.

CİVAN CANOVA'NIN CENAZE TÖRENİ NEREDE?

Canova için 11.00'de Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören yapılacak. Canova için öğle vakti Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Civan Canova, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Civan Canova Cenaze oyuncu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler