CNBC-e'nin ekranlara dönüş tarihi belli oldu
Türkiye'de CNBC-e'nin yeniden yayın hayatına başlayacağı tarih kesinleşti.
CNBC-e'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, kanalın ne zaman izleyicilere ulaşacağı duyuruldu.
Açıklamaya göre, izleyiciler CNBC-e'yi 10 Haziran itibarıyla yeniden izleyebilecek.
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Televizyona renk geldi! CNBC-e 10 Haziran'da yayında pic.twitter.com/bnvhBhl3nY— CNBC-e (@cnbceofficial) May 27, 2024
Ancak kanalın frekans bilgileri henüz açıklanmış değil.
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