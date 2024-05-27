CNBC-e'nin ekranlara dönüş tarihi belli oldu

Yayınlanma: 27.05.2024 - 18:11

Güncelleme: 27.05.2024 - 18:11

CNBC-e'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, kanalın ne zaman izleyicilere ulaşacağı duyuruldu.

Açıklamaya göre, izleyiciler CNBC-e'yi 10 Haziran itibarıyla yeniden izleyebilecek.

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Ancak kanalın frekans bilgileri henüz açıklanmış değil.