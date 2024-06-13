Çocuğunuz böyle yürüyorsa dikkat! Birçok hastalığın habercisi olabilir

Yayınlanma: 13.06.2024 - 16:08

Güncelleme: 13.06.2024 - 16:08

Parmak ucunda yürüme, yürümeye yeni başlayan ve 2 yaşın altındaki çocuklarda sıkça görülebilen bir durumdur. Altta yatan bir hastalık olmazsa eğer çocuklarda 2 yaşından sonra bu durumun düzelmesini beklemekteyiz.

Parmak ucunda yürüme oldukça yaygındır. Beş buçuk yaşında, normal gelişim gösteren çocukların yüzde 2'si hala parmak ucunda yürüyebilmektedir. Gelişimsel bozuklukları veya gecikmeleri olan çocukların yüzde 41'i de bu yaşlarda parmak ucunda yürümektedir.

PARMAK UCUNDA YÜRÜMENİN EN SIK NEDENLERİ NELERDİR ?

Kısa Aşil Tendon: Topuk kemiği ile baldır kaslarını birbirine bağlayan aşil tendonun kısalığı parmak ucunda yürümenin nedenlerinden birisi olabilir.

Serebral Palsi: Doğum öncesinde, doğum sırasında veya doğum sonrasında gelişimini tamamlamamış beynin hasarlanması sonrası görülen bu hastalıkta parmak ucunda yürüme sıkça karşımıza çıkan bir durumdur.

Kas Hastalıkları: Kas liflerinin alışılmadık bir şekilde hasar görmeye yatkın olduğu ve zamanla zayıfladığı bu hastalık grubunda bazen parmak ucunda yürüme meydana gelebilir. Çocuğunuz parmak ucunda yürümeye başlamadan önce normal yürüyorsa bu tanı daha olası olabilir.

Otizm:Parmak ucunda yürüme, çocuğun iletişim kurma ve başkalarıyla etkileşime girme becerisini etkileyen otizm spektrum bozukluklarıyla da ilişkilendirilmiştir.

Parmak ucunda yürüme tanısı genellikle hastanın yürüyüşünün gözlemlenmesi, fizik muayene ve gereklilik halinde yapılan görüntüleme yöntemleri ile konulabilmektedir.

TEDAVİSİ NEDİR?

Doç.Dr.Aybars Kıvrak,'' Bazı çocuklar zaman zaman parmak ucunda, zaman zaman da topukları tam olarak yere basarak yürüyebilirler. Alışkanlıklara bağlı olarak bu şekilde yürüyen çocuklarda genellikle tedavi gerekmez. Ancak ayak bileğinin arkası çok sert olan hastalarda çocuğun yaşına göre farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Fizik tedavi uygulamaları, alçılamalar veya ortezler ile tedavisi mümkündür. Bunun yanı sıra bazı hastalarda botulinium toksini uygulamaları da faydalı olabilmektedir. İlerlemiş veya inatçı vakalarda cerrahi tedavi gerekmektedir. Çocuğunuzda parmak ucunda yürüme varsa eğer, tedavinin gecikmemesi için en kısa zamanda bir ortopedi uzmanına başvurmanız önerilmektedir.''dedi.