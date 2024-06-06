Otizmli anaokulu öğrencisine ayrımcılık iddiası: Bakanlık soruşturma başlattı!

Yayınlanma: 06.06.2024 - 15:55

Güncelleme: 06.06.2024 - 16:24

İstanbul Bakırköy'de, İncirli Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan Mustafa Pars Anaokulu'nda kaynaştırma öğrencisi olan otizmli öğrenci Asil Ahmet Kurt'un, öğretmenleri tarafından mezuniyet gününde ayrımcılığa maruz kaldığı iddia edildi.

TÖRENDE 'DIŞLANDI' İDDİASI

Asil Ahmet'in annesi Ezgi Desovalı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, kısa sürede kamuoyunun gündemine geldi. İddiaya göre, anaokulu öğretmenleri, düzenlenen mezuniyet kutlamasında Asil Ahmet'i dışlayarak sahnedeki kutlamaya dahil etmedi. Diğer öğrenciler sahneye çağrıldığında isimleri okunup, sahnedeki ekrana fotoğrafları yansıtılırken, Asil Ahmet'in ne ismi anons edildi ne de fotoğrafı ekranda yer aldı.

ANNE İSYAN ETTİ

Oğlunun maruz kaldığı ayrımcılığa sosyal medya hesabından isyan eden anne Ezgi Desovalı, mezuniyet kutlamasının yapıldığı salonun en arka tarafında oğluyla birlikte dans ettiği anları paylaşarak, destek beklediğini belirtti. Anne Desovalı, oğlunun kaynaştırma öğrencisi olduğunu belirterek, daha önce de devlet okulundan kaydının düşürüldüğünü, bu nedenle okul değiştirmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

"YIKIMA UĞRADIM"

Anne Ezgi Desovalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli arkadaşlarım, sizlerden canım oğlum için destek bekliyorum. Oğlum Asil Ahmet Kurt, anaokulu kaynaştırma öğrencisidir. Bugüne kadar önce devlet tarafından kaydının düştüğü okulda sorun yaşandı. Okul değiştirdik" diyerek, paylaşımında, "Mevcut okulda kaynaştırma olarak gideceği saatleri kendileri belirlediler. Zaman içinde kahvaltı saatine (1 saat) çekildi, yemediği biline biline. Ne istedilerse yaptık. Oğlumu bir birey olarak görmeyi bırakın, hiçbir materyal vb. istenmedi bile ki alalım. Sonra yine sınıfı öğleye kaydırıldı. Her gün oğlumun kaynaşmasının ona faydasını izlerken bugünkü mezuniyet ile yıkıma uğradım" ifadelerine yer verdi.

SENE BOYUNCA ADINI BİLE ÖĞRENMEMİŞLER

Oğlunun, yaşı itibarıyla kaynaştırma öğrencisi olarak son şansı olduğunu kaydeden anne Desovalı, "Artık ilkokula (rehabilitasyon tarafından karar verilen okula) devam etmek zorunda. Tüm sene savaş verdik oğlum kaynaşabilsin diye. Bugün mutlu mutlu mezuniyetine gittik. Ancak anladım ki tüm sene oğlumun ismi bile öğrenilememiş. Fark ettiğim anda Asil için gururlanıp ağlarken, yaşadığım hayal kırıklığıyla, mutluluk gözyaşlarım bir anda donakalmamla sonuçlandı. Bıktım artık başkalaştırılmaktan. Artık dayanamıyorum yok sayılmasına özel çocukların" dedi.

Desovalı, daha sonra yaptığı paylaşımda ise "Her şeye rağmen oğlunun kep atma törenine heyecanla giden anneden geri kalan bu. Kabul edeceksiniz, mecbursunuz buna. Edeceksiniz, ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Cumhuriyet, olayın yaşandığı anaokulunu arayarak iddiaları sordu. Okul görevlisi, devlet okulu oldukları için detaylı açıklama yapma yetkilerinin bulunmadığını, ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul hakkında soruşturma başlattığını belirtti. Konuştuğumuz okul görevlisi, Konunun 'yüzeysel ve olayların yansıtıldığı gibi olmadığını' söyledi.