Çocuğunuz sürekli ağlıyorsa dikkat! Sebebi fıtık olabilir...

Yayınlanma: 27.09.2023 - 15:56

Güncelleme: 27.09.2023 - 15:56

Çocuklarda fıtık, anne karnında kasık kanalının açık kalması nedeniyle oluşmaktadır. Ağlamak veya ıkınmak gibi sebeplerle oluşmamaktadır. Sadece basıncın arttığı durumlarda belirgin hale gelmektedir. Erkek çocuklarda daha sık görülmekte ve fıtık içine bağırsaklar girmektedir. Kız çocuklarında fıtık daha nadir olmakta ve fıtık içerisine bağırsaklar veya yumurtalıklar girmektedir. Fıtık içerisine giren organlar boğulmasın diye genellikle ameliyatlar olabildiğince en kısa süre içerisinde yapılmaktadır.

Kasık fıtığı çocuk cerrahisinin alanında en sık görülen hastalıktır. Çocuk fıtıklarının hem oluşumu hem de tedavisi erişkinlerden farklı olmaktadır. Yapılan ameliyatlar da erişkinlere yapılan ameliyatlardan tamamen farklıdır ve çocuk cerrahları tarafından yapılmaktadır. Bir süre öncesine kadar açık olarak günübirlik şekilde gerçekleştirilen ameliyatlar son dönemde çocuklarda laparoskopik olarak gerçekleştirilmektedir.

AMELİYAT İZİ KALMIYOR

Yıllardır kasık kanalı üzerinde yapılan bir kesi ile fıtık ameliyatı çocuklarda yapılmaktadır. Ancak son yıllarda teknolojinin gelişmesinin sonucunda kameraların ve aletlerin çok incelmesi çocuklarda da kapalı yani laparoskopik ameliyat yapılmasına olanak vermiştir. Laparoskopik ameliyatta göbek içinden bir kamera ilerletilmekten başka hiçbir kesi yapılmamaktadır. Hastanın ameliyat olduğuna dair hemen hemen hiç iz kalmamaktadır. Ayrıca ameliyat kesisine bağlı ağrıları olmadığı için hasta daha rahat bir ameliyat ve iyileşme dönemi geçirmektedir.