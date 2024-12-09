Çocuk oyuncu Sarp Kaan Altınçapa'dan Altın Kelebek'te duygulandıran konuşma: Ödül alırken Narin'i andı

Yayınlanma: 09.12.2024 - 10:23

Güncelleme: 09.12.2024 - 10:24

Bu yıl 50'ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü' kategorisinde kazanan Melisa Duru Önal ve Sarp Kaan Altınçapa oldu.

'En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü'nü alan Melisa Duru Önal ve Sarp Kaan Altınçapa teşekkür konuşmadı duygulandırdı.

"SAVAŞLARIN BİTTİĞİ BİR DÜNYA DİLİYORUM"

Sahnede teşekkür konuşması yapan çocuk oyuncu Sarp Kaan Altınçapa, "Öncelikle bana oy veren herkese çok teşekkür ederim. Beni destekleyen aileme, pedagoglarıma, oyuncu koçlarıma teşekkür ederim. Ben çok şanslıyım çünkü beni destekleyen harika insanlar ve bir ailem var. Ben bugün ilk hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi bir hayalim daha var. Savaşların bittiği, şiddetin olmadığı, dostluk olduğu bir dünya diliyorum” dedi.

"NARİN VE HAYALLERİ YARIM KALAN TÜM ÇOCUKLAR İÇİN…"

Sarp Kaan Altınçapa konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bazen sosyal medyada ve televizyonda üzgün çocuklar görüyorum. Onların da mutlu olmasını çok istiyorum. Narin ve onun gibi hayalleri yarım kalan tüm çocuklar için alıyorum bu ödülü. Sizi seviyorum, hepinize çok teşekkür ediyorum.”