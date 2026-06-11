Çocuklara fiziksel şiddet akademik başarıyı düşürüyor, saldırganlığı artırıyor! İşte dev araştırmanın sonuçları...

Londra Ekonomi Üniversitesi (UCL), çocuk yardım kuruluşu NSPCC’nin desteğiyle Birleşik Krallık genelinde bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı çocuk gelişimi araştırmalarından birine imza attı. İngiltere ve Kuzey İrlanda odaklı yürütülen çalışma, aile içinde çocuklara uygulanan tokat atma, vurma veya sarsma gibi fiziksel cezaların çocukların gelecekteki hem akademik hem de sosyal hayatını doğrudan baltaladığını gözler önüne serdi.

Uzmanlar, bilimsel kanıtlara rağmen İngiltere ve Kuzey İrlanda’da çocukları ev içinde şiddetten koruyacak yasal adımların atılamamasını "büyük bir kayıp ve derin bir hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

19 BİN ÇOCUK İNCELENDİ: İŞTE BİLİMSEL VERİLER

Yaklaşık 19 bin çocuğun gelişim süreçlerinin kronolojik olarak taranmasıyla elde edilen araştırma sonuçlarında şu sarsıcı veriler öne çıktı:

Eğitimde Ağır Başarısızlık: 3, 5 ve 7 yaşlarında aile içinde fiziksel cezaya maruz kalan çocukların; İngilizce ve matematik de dahil olmak üzere 5 temel ortaöğretim bitirme sınavından (GCSE) başarısız olma oranı yüzde 48 olarak belirlendi. Fiziksel şiddet görmeyen çocuklarda bu başarısızlık oranı yüzde 42,3'te kaldı.

Saldırgan Davranışlar ve Antisosyal Eğilim: Erken çocukluk döneminde (3-7 yaş) herhangi bir fiziksel cezaya maruz bırakılan çocukların, 14 yaşına geldiklerinde akranlarını darbetme, itme, hırpalama veya vurma olasılığının yüzde 35 daha fazla olduğu tespit edildi.

Araştırmanın ortak yazarlarından Becca Lacey, fiziksel cezanın çocuk gelişimine en ufak bir faydası olmadığının altını çizerek, "Bu uygulama çocukların eğitim başarısını düşürdüğü gibi ergenlik döneminde antisosyal davranışları tırmandırıyor" uyarısında bulundu. Rapora imza atan Dr. Anja Heilmann ise yetişkinleri yasalarla koruyan devletlerin, savunmasız çocukları fiziksel zararlardan mahrum bırakmasının ahlaken kabul edilemez olduğunu belirtti.

MEVZUATTAKİ "MAKUL CEZA" KILIFI İSTİSMARA YOL AÇIYOR

Birleşik Krallık genelinde Galler (Mart 2022) ve İskoçya (Kasım 2020) çocuklara yönelik her türlü fiziksel cezayı tamamen yasadışı ilan ederken, İngiltere ve Kuzey İrlanda'daki yasal boşluklar can yakmaya devam ediyor. Yasada yer alan "makul ceza" savunmasının ne kadar tehlikeli olabileceği, 2023 yılında Woking'de katledilen 10 yaşındaki Sara Sharif davasıyla acı bir şekilde kanıtlanmıştı. Kızını öldürmekten müebbet alan cani babanın, cinayetin ardından polisi arayarak kızını "yasal sınırda cezalandırdığını" iddia etmesi, yasal boşlukların katillere dahi nasıl kılıf sağladığını ortaya koymuştu.