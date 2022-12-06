Yeni Star Wars oyununun detayları yanlışlıkla paylaşıldı
Star Wars Jedi: Fallen Order'ın devam oyunu olan Star Wars Jedi: Survivor'ın sistem gereksinimleri yanlışlıkla paylaşıldı.
Electronic Arts(EA) yıllardır Star Wars oyunları geliştiriyor. Daha önce pek çok Star Wars oyunu geliştiren şirketin yeni oyunu hakkında sistem gereksinimlerini içeren paylaşım geldi. Star Wars Jedi: Fallen Order'ın devam oyunu olan Star Wars Jedi: Survivor'ın sistem gereksinimleri yanlışlıkla ortaya çıktı.
STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER'IN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
Bu yılın başlarında duyurulan oyun hakkında sızıntılar daha ilk aylardan başladı. Tanıtılmasının ardından PlayStation'ın resmi internet sitesinde "yanlışlıkla" oyunun çıkış tarihi paylaşılmıştı. 2023 yılının mart ayında çıkacağı aktarılan oyunun, şimdi de yine "yanlışlıkla" sistem gereksinimleri paylaşıldı.
Oyunun Steam sayfasına yüklenen sistem gereksinimleri kısa süre içinde silinse de internette yayıldı.
İlk oyundan 5 yıl sonrasında geçen oyun, Cal Kestis'in imparatorluktan kaçışını ve hayatta kalan az sayıda Jedi'dan birisi olmanın sorumluluğunun altında ezilmesine odaklanıyor.
İşte oyunun paylaşılan sistem gereksinmleri:
|Minimum
|Önerilen
|İşlemci
|Intel Core i7-7700 veya Ryzen 5 1400
|Intel Core i5-11600 veya Ryzen 5 5600X
|RAM
|16 GB
|16 GB
|Ekran Kartı
|8 GB VRAM-GTX 1070 veya Radeon RX580
|8 GB VRAM-RTX 2070 veya RX 6700 XT
|Depolama
|130 GB kullanılabilir alan
|130 GB kullanılabilir alan
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