Yeni Star Wars oyununun detayları yanlışlıkla paylaşıldı

06 Aralık 2022 Salı, 07:10

Electronic Arts(EA) yıllardır Star Wars oyunları geliştiriyor. Daha önce pek çok Star Wars oyunu geliştiren şirketin yeni oyunu hakkında sistem gereksinimlerini içeren paylaşım geldi. Star Wars Jedi: Fallen Order'ın devam oyunu olan Star Wars Jedi: Survivor'ın sistem gereksinimleri yanlışlıkla ortaya çıktı.

STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER'IN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Bu yılın başlarında duyurulan oyun hakkında sızıntılar daha ilk aylardan başladı. Tanıtılmasının ardından PlayStation'ın resmi internet sitesinde "yanlışlıkla" oyunun çıkış tarihi paylaşılmıştı. 2023 yılının mart ayında çıkacağı aktarılan oyunun, şimdi de yine "yanlışlıkla" sistem gereksinimleri paylaşıldı.

Oyunun Steam sayfasına yüklenen sistem gereksinimleri kısa süre içinde silinse de internette yayıldı.

İlk oyundan 5 yıl sonrasında geçen oyun, Cal Kestis'in imparatorluktan kaçışını ve hayatta kalan az sayıda Jedi'dan birisi olmanın sorumluluğunun altında ezilmesine odaklanıyor.

İşte oyunun paylaşılan sistem gereksinmleri: