Microsoft'un özel Xbox oyunlarına zam yolda
Oyunlara bir bir zam haberi gelirken, özel Xbox oyunlarına da zam yapılacağı duyuruldu.
Steam'de yer alan oyunlara gelecek zamları konuşurken Microsoft da çatısı altındaki özel Xbox oyunları için zam yapacağını açıkladı. Yeni oyun tarifesi 2023 yılında devreye alınacak olsa da fiyatların hatırı sayılır artacağı düşünülüyor.
XBOX OYUNLARINA DA ZAM GELİYOR
2023 yılında çıkması beklenen Xbox oyunlarına ek olarak Microsoft da diğer oyun platformlarının yaptığı gibi 'yeni yıl tarifesi' uygulayacak. Bazı Xbox oyunlarının fiyatları 60 dolardan. 70 dolara kadar çıkacak. Bu fiyatın Avrupa'da 80 euro'ya kadar ulaşacağı öğrenildi.
Şirket normalde zamları daha önce yapmayı planladığını ancak yeni yılda ailelerin oyun hediyelerinin tadını daha iyi çıkartması için bunu 2023'e ertelediklerini aktardı. 2023 yılından itibaren zamlanacak oyunlar arasında Forza Motorsport, Redfall ve Starfield de yer alıyor. Bu oyunlar 69.99 dolardan satışa sunulacak.
Öte yandan oyunlara gelecek zamlar Game Pass abonelerinden bağımsız olacak. Ek olarak Xbox konsollarına da bir süre zam gelmeyeceği vurgulandı.
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