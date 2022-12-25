Çocuklarda geçmeyen öksürüğe dikkat!

25 Aralık 2022 Pazar, 07:00

Çocuk Sağlığı ve Uzmanı Dr. Doğan Öncü, öksürüğün, herkesin farklı olarak algıladığı dışında vücudun savunma mekanizması olduğunu ifade ett.

Öncü, “Solunum yoluyla aldığımız toz, zerrecik, enfeksiyon veya yabancı cisimlere karşı vücudumuzun savunma sistemidir. Çocuklarda öksürük kesilmemelidir. Her öksürük kesilmez. Eğer bir çocuğun öksürüğü inatçı seyrediyor ise kusmaya, ateşe ve hırıltıya neden oluyor ise veya genel durumunda düşkünlüğe bozukluğa neden oluyorsa çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurmanız gerekiyor. Onun haricinde günlük 10 öksürüğün normal olarak tanımlarız” diye konuştu.

"BİR DİĞER ETKEN ALERJİLER"

Gece ve gündüz başlayan öksürükler hakkında bilgiler veren Öncü, şöyle devam etti:

"Örneğin gece başlayan öksürükler üst solunum yolu enfeksiyonunu çağrıştırabilir. Bir diğer etken de alerjilerdir. Gündüz olan çocuğu kusturacak şekilde inatçı olan, ses kısıtlığına neden olan, ateşe ve beslenme bozukluğuna neden olan öksürüklerin tamamı doktor tarafından mutlaka görülmeli. Eğer öksürük 3 haftadan daha uzun devam edip inatçı şekilde oluyor, çocuğun rahatını bozuyor ise yine çocuk sağlığı hastalıkları ve uzmanı tarafından görülmesi gerekir."

"ÇOCUĞU TAKİP ETMEK GEREK"

Öksürüğü olan çocuklara bitkisel tedavileri de öneren Öncü, “Birkaç kez olan öksürükler ama çocuğun keyfi ve rahatı yerinde bu durumlarda çocuğu takip etmek gerekir. Boğazı rahatlatacak ıhlamur çayı olabilir kesinlikle şeker katmayacağız. 40 derecenin altına kadar soğutup bal karıştıracağız ancak sıcak sulara kesinlikle bal karıştırılmaması lazım. Takviye edici gıdalar var. Bir tatlı kaşığı bal, bir tutam kadar taze zencefil rendesi, çok az karabiber, 4-5 damlada limon hepsini karıştırıp bir tatlı kaşığı kadar verebilirsiniz. Bu da çocuklarda öksürüğe iyi gelecektir. Tabi bu tarif bir yaş üzerindeki çocuklar için geçerli. Bir yaş altı çocuklara denemeyin bir yaş altındaki çocuklara bal zaten yasak” şeklinde konuştu.



