Çocukları yetişkinlikte daha az işlevsel hale getiren 10 toksik ebeveyn davranışı

14 Ocak 2022 Cuma, 00:00

Mary Trump'ın yeni kitabı, "Çok Fazla ve Asla Yeterince: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı", bazı insanların, aile işlevsizliğinin çocukları nasıl etkilediğini merak etmesine neden oluyor. Çocukların toksik ebeveynlik davranışlarına maruz kaldıklarında ne tür yetişkinler olduklarıyla ilgili araştırmalar yapan Trump, çoğu insanın kabul ettiği istismar ve ihmal gibi ciddi kötü muamelenin çocuklar üzerinde kalıcı bir etkisi olması konusunda daha az 'ciddi' olan davranışların da kalıcı etkilerinden bahsediyor.

Terapistler, dış dünyaya göre iyi işleyen bazı ailelerin kapalı kapılar ardında işlevsiz aile dinamikleriyle delik deşik olduğunu gördüklerini söylüyor. Ve bunların istismar teşkil etmemesi veya aile dışında kimse tarafından görülmemeleri, çocukların sağlıklı yetişkinler olmasını engellemeyecekleri anlamına gelmiyor.

İşte çocukları yetişkinlikte daha az işlevsel hale getirebilecek 10 toksik ebeveynlik davranışı:

1. ÇOCUKLARI ACIDAN KORUMAK

Çocukları sadece 'sertleştirmek' amacıyla acıya maruz bırakmak istemeseniz de, onları tüm rahatsızlıklardan korumak da istemezsiniz. Bir ebeveyn, koça çocuğunu takıma alması konusunda ısrar etse de, kayıp kedisinin "tatilde" olduğunu söylese de, acıyla başa çıkma deneyimi olmayan çocuklar genellikle zorluklarla karşılaştıklarında ufalanan yetişkinler olurlar.

2. DUYGULARINI GEÇERSİZ KILMAK

Çocuklara "endişelenmeyi bırak" veya "ağlamayı kes" demek, duygularının kötü olduğu mesajını verir. Onlara duygularını saklamaları veya bu duygularla savaşmaları gerektiğini öğretir. Bu sebeple çocuklar duygularını maskeleyerek ve acılarını sağlıksz yollarla bastırarak büyüyebilirler.

3. YALNIZCA BAŞARILARINI ÖVMEK

Ebeveynler çocukları bir matematik sınavında mükemmel puan aldıkları veya oyundaki yüksek sıralaması sebebiyle övdüğünde, onlara başarılarının her şeyden daha önemli olduğunu öğretirler. Sadece başarıları için övgü duyan çocuklar ne pahasına olursa olsun başarılı olmaları gerektiğini düşünen yetişkinler haline gelebilirler. Bu sebeple de kazanmak için yalan söylemeye, hile yapmaya ve çalmaya daha istekli olabilirler.

4. ÇOCUKLARI ARACILIĞIYLA VEKALETEN YAŞAMAK

Ebeveynlerin de iyileşmemiş duygusal yaraları vardır. Ve bu yaraları iyileştirmenin bir yolu olarak çocuklarının aracılığıyla yaşamaya çalışmak cazip gelebilir. Ancak bir ebeveyn, bir çocuğa, kendi gerçekleştiremediği hayallerine ulaşmaya çalışması konusunda ısrar ettiğinde, çocuklarının güçlü bir benlik duygusu olmadan büyümesi muhtemeldir. Ebeveynlerine karşı kırgın olabilirler, aynı zamanda karar vermelerine yardımcı olmaları için onlara bağımlı olabilirler.

5. MÜKEMMELLİK BEKLEMEK

Çıtayı yükseğe ayarlamak çocuklar için iyi olabilir. Onlara düşündüklerinden daha fazlasını yapabileceklerini öğretir. Ancak mükemmellik beklemek, kendilerini asla ölçemeyecekleri gibi hissetmelerine neden olabilir. Onlara yapabileceklerini söylediğiniz şeyi başaramadıklarında, yeterince iyi olmadıklarını hissederek büyüyebilirler.

6. İTAAT İÇİN KORKUYU KULLANMAK

Bir ebeveyn, çocuklara göz korkutucu bakışlar atsın, onları utandırmakla ya da vurmakla tehdit ediyor olsun, çocukları itaat için korkutmak geri tepebilir. Gerçekten doğru olduğuna inandıkları şeyler yerine korkuya dayalı kararlar verme olasılıkları daha yüksek olacaktır. Bu onların sağlıklı ahlaki pusuladan yoksun bir yetişkin olmalarına neden olabilir.

7. ÇOCUKLARININ GÖZÜNE GİRMEYE ÇALIŞMAK

Ebeveynler boşandıktan sonra veya hala mutlu bir şekilde evliyken birlikte ebeveynlik yapıyor olsun, bazı ebeveynler "favori" olmak için çok çalışıyor. Bir çocuğun iltimasını kazanmak, ebeveynin bir an için kendini iyi hissetmesine neden olsa da, sonunda çocuklar kaybeder. İstediklerini elde etmenin bir yolu olarak başkalarını manipüle eden yetişkinler haline gelebilirler.



8. SUÇLULUK DUYGUSUNU BİR ARAÇ OLARAK KULLANMAK

Çocuğunuza eşyalarını ödemek için ne kadar çok çalıştığınızı sürekli hatırlatmak veya gerçekten ebeveynlerini sevse daha iyi söz dinleyeceği konusunda ısrar etmek, çocukları istediklerini yapma konusunda suçlu hissettirebilir. Aynı zamanda, sınavda kopya çekmek isteyen o arkadaşa ya da suçluluk duymasına neden olacak başka davranışlara için kolay hedefler olacakları anlamına gelir. Ya da suçluluk duygusunu sevdiklerine karşı da bir silah olarak kullanarak aynı kalıbı tekrar eden yetişkinlere dönüşebilirler.

9. ÇOCUKLARINI 'EBEVEYNLEŞTİRMEK'

Yetişkinlere güven duymayan veya karar verme konusunda güvensiz olan ebeveynler, çocuklarının adım atmasına bağlı olabilir. Çocuklara taşıyabileceklerinden daha fazla bilgi ve sorumluluk vermek, endişelerini artırır ve aileyi yönetecek donanıma sahip olmadığınız hissini uyandırır. Sonuç olarak, güvende kalmak için çevrelerindeki her şeyi sürekli kontrol etmeleri gerektiğini hisseden endişeli yetişkinler olarak büyüyebilirler.

10. DUYGUSAL OLARAK ULAŞILMAZ OLMAK

Bir klişe olmasına rağmen çocukların sizin varlığınıza hediyelerden daha çok ihtiyacı olduğu doğrudur. Sürekli telefonlarına bakan veya çocuklarını duygusal olarak desteklemek için çok meşgul ve stresli olan ebeveynler, çocuklarının duygusal gelişimini teşvik edemeyebilir. Duygusal olarak uygun olmayan ebeveynlerle büyüyen çocuklar, yetişkinlikte sağlıklı ve anlamlı ilişkiler geliştirmekte zorlanabilir.