Çocukların vidanjör arkasındaki tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi

Siirt'te 2 çocuğun vidanjörün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocuklardan birinin barfiks çektiği anlar dikkat çekerken, çevredekilerin uyarısıyla yolculuk sona erdi.

Çocukların vidanjör arkasındaki tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi
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DHA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 12:15

Siirt'te 2 çocuğun vidanjörün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'nde 2 erkek çocuğu, seyir halindeki vidanjörün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. O anlar, yoldan geçen sürücünün cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, çocuklardan birinin vidanjörün arkasında tutunarak barfiks çektiği de görüldü. Tehlikeli yolculuk, çevredekilerin çocukları uyarması ile son buldu.


Etiketler: #Siirt #vidanjör

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