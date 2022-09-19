Reha Muhtar'dan 'şiddet' iddialarına yanıt
Ünlü oyuncu Deniz Uğur, ikiz çocuklarının babası ünlü televizyoncu Reha Muhtar hakkında darp iddialarında bulunmuştu. 13 yaşındaki kızını dövdüğü iddia edilen Reha Muhtar'dan açıklama geldi. Reha Muhtar kızının ifadesini paylaşarak kendini savundu.
Eski televizyoncu Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur 13 yaşındaki çocuğunun Muhtar'dan şiddet gördüğünü ve darp raporu aldığını açıklamıştı.
Uğur, çocuğunun darbedildiğini söyleyerek "Mina babası Reha’nın önceki cuma günü çok kötü dövdüğünü söyledi. Hatta ‘Bu sefer çok kötü dövdü’ diyerek önceki davranışlarını da teyit etmiş oldu. Zaten Mina babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti. Çocuk bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm" dedi.
"BABAMDAN KESİNLİKLE ŞİDDET GÖRMEMEKTEYİM"
Bu iddialara Reha Muhtar'dan cevap gecikmedi. Muhtar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yalan, iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar" dedi.
Öte yandan Muhtar, çocuğunun ifadesini de paylaştı. Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un kızı Mina, ifadesinde "Diğer ifadeyi babam benim değerimi bilsin diye öyle verdim. Tartışsak da ben hep babamın yanında kalmak istiyorum. Babamdan şikayetçi olduğumu bir anlık sinirle söyledim. Babamdan kesinlikle fiziksel şiddet görmemekteyim" ifadelerini kullandı.
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