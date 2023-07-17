Çocuklarıyla sahnede buluştu

Yayınlanma: 17.07.2023 - 14:36

Güncelleme: 17.07.2023 - 14:36

Türk müziği sanatçısı Ebru Yaşar, hafta sonu boğazda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açık Hava Konserleri’nde sevenleriyle buluşurken yoğun turne programı ve sosyal sorumluluk projeleri nedeniyle uzak kaldığı aile bireyleri ile bir araya geldi.

Yaşar'ın sahnede bir de sürprize imza atarak sevilen şarkısı ‘İçime Ata Ata’yı çocukları Poyraz ve Ebru Su ile birlikte sahnede okuması büyük alkış alırken eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

En çok konser veren isimlerin başında yer alan Yaşar, “Yoğun konser maratonunda kendine nasıl zaman ayırıyor?” sorusuna, “Mesela kızım ve oğlum geldi. Çocuklar ve bütün aile burada. Bu gece annem, kayınvalidem hepsi buradalar. Onlar beni büyük motive ediyorlar. Bir kere onları görmek onlarla olmak o kadar güzel ki” dedi.