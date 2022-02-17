Çocukluğunu özleyen bu gazozcuya geliyor: 150 tanesini raflarda sergiliyor
İzmir'de çocukluğunda elinde kovayla dolaşıp gazoz satan Yusuf Akın, hayalini gerçekleştirerek Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda nostaljik gazoz dükkanı açtı. 150 çeşit nostaljik ve yerel gazozun bulunduğu dükkana gelenler çocukluğundaki lezzetleri yeniden hatırlıyor.
1980 yılından beri Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda çeşitli iş
kollarında çalışan ve çocukluğunda elindeki kovayla sokak sokak dolaşıp gazoz
satan Yusuf Akın (47), çocukluk hayalini gerçekleştirerek nostaljik gazoz
dükkanı açtı.
Çocukluğunda elindeki kovayla sattığı gazozları şimdi
işletmeciliğini yaptığı nostaljik gazoz dükkanında satan Akın, tam 150 çeşit
memleket gazozunu raflarda sergileyerek rengarenk görsel oluşturuyor. Sokaktan
geçen insanlar gazozları inceleyip tadarak, çocukluklarındaki lezzetleri
yeniden hatırlıyor.
“BURAYA GELEN ÇOCUKLUĞUNU HATIRLIYOR”
Bu dükkana gelenlerin çocukluğunu hatırladığını söyleyen
işletmeci Yusuf Akın, “Gazoz çok eski bir kültürümüz. Ben de gazozu
küçüklüğümden beri çok sevdiğim için böyle bir girişimde bulundum. Şu an burada
150 çeşit gazozumuz var ve hepsi yerel. Bunlarda kesinlikle glikoz, fruktoz ve
sakkaroz yok; hepsi yüzde 100 şeker pancarından üretilmiş. Hepsi memleketimizin
bir ok yerinde üretilen nadide aromalarla lezzetlenmiş ürünler. 1940’lı, 50’li
yıllarda, açık sinemalarda satılan ve her birimizin çocukluğunda yeri
vazgeçilmez olan bir ürün. Buraya gelenler, çocukluğundaki o lezzeti bularak
memnun ayrılıyor” dedi.
KOLEKSİYONCULARIN DA İLGİ NOKTASI
İşletmesinin nostaljik gazozları içmek isteyenlerin yanı sıra koleksiyoncuların da ilgi noktası olduğunu söyleyen Yusuf Akın, “Sadece lezzet olarak da değil, koleksiyon anlamında da buraya gelip hem şişe hem de gazoz kapağı koleksiyonu yapmak isteyenler de oluyor. Çocukken mesela yağmurlu çamurlu havalarda, gazozuna maç yapardık; futbolcuların göstermediği eforu biz çocukken bir gazoz için sarf ederdik. Gazoz çok değerliydi bizim için. Şu anda da eskiye, nostaljiye bir rağbet var. Her yerden insanlarımız, Kemeraltı’na bu dükkana geliyor” diye konuştu.
İlgili Haberler
- "Nostaljik Tramvay Kafe" müşterilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor
- Nostaljik tramvay seferleri başladı
- Raylar üzerinde su içen kediyi görünce kullandığı nostaljik tramvayı durdurdu
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Faturalardaki artıştan AKP sorumlu tutuldu
- Kayyum rektör üniversiteye vakıf kurdu
- İttifaklar, temsiller ve adlandırmalar
- İğneli Fırça
- İnsan kaçırma, şimdi de taciz
- Enerjide ekonomik çözüme yönelmeli - Halit PAYZA
- Siyasal İslam ve cumhuriyet laikliği - Osman Selim KOCAHANOĞLU
- Çıkış kapısı kamucu politika - Nazım MUTLU
- Katiller tatilde gazeteciler hapiste
- BUGÜN günlerden Cumhuriyet Kitap!